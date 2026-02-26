Anuncian inversión de 3 mil 100 mdp para desarrollo de usos mixtos en Aguascalientes

Los grupos inmobiliarios Plusvalterra y Pabeluma oficializaron ante el Gobierno de Aguascalientes, una inversión de 3 mil 100 millones de pesos para el desarrollo del complejo de usos mixtos "Distrito Gómez Morín".

El proyecto, ubicado en el nororiente de la capital, generará mil 100 empleos y busca dinamizar la infraestructura de servicios y vivienda de alta gama en la región.

El desarrollo se desplegará sobre una superficie de 22 hectáreas en las inmediaciones de la Avenida Gómez Morín y según el cronograma de obra, se estima que el complejo esté concluido en un periodo de 4 años.

La infraestructura contempla la construcción de tres condominios residenciales con un total de 480 viviendas, dos hospitales privados con capacidad para 600 consultorios, una plaza comercial con 130 locales y una estación de servicio (gasolinera), así como la construcción de un hotel de 100 habitaciones.

Gracias por seguir confiando en Aguascalientes y por aportar al desarrollo de nuestro estado; tengan por seguro que, desde el Gobierno del Estado, seguiremos trabajando sin pausa para garantizar un entorno seguro y propicio para quienes deciden invertir en la entidad, en mí tienen a una aliada y cuenten conmigo para lo que necesiten”, dijo la gobernadora de la entidad Tere Jiménez, a los inversionistas.

Por su parte, Christian Alberto Aldana Ramírez, director general de Grupo Plusvalterra, señaló que el complejo ya registra un notable avance con la edificación de dos de los tres fraccionamientos que se prevén en ese lugar

Somos de Aguascalientes y queremos seguir impulsando el desarrollo económico local con inversiones que dinamicen a los sectores comercial, vivienda y de servicios”, precisó.

RLO