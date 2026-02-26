Incendio en Múzquiz, Coahuila, consume 185 hectáreas y derriba postes de CFE

Un incendio forestal movilizó a los cuerpos de Bomberos y de Protección Civil en el municipio de Múzquiz, Coahuila, afectando 185 hectáreas de pastizal y derribando dos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez informó que se cree que el siniestro pudo haber sido originado por un descuido humano.

Incendio en carretera estatal 20

El incendio ocurrió sobre la carretera estatal número 20, a la altura de los ranchos San Francisco y La Fortuna.

Brigadista combate un incendio forestal entre matorrales en el municipio de Múzquiz, donde el fuego consumió 185 hectáreas de pastizal. Excélsior

Puntualizó que no se reportaron más afectaciones gracias a la pronta intervención de los brigadistas, quienes acudieron a combatir la conflagración.

Agregó que ya están preparados para atender las emergencias relacionadas con incendios forestales que se puedan presentar.

Causas frecuentes de incendios en México

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en México alrededor del 90% de los incendios forestales son provocados por actividades humanas, entre ellas:

Quemas agropecuarias mal controladas

Fogatas encendidas sin supervisión

Colillas de cigarro arrojadas en áreas naturales

Coahuila entre las entidades más afectadas

Coahuila se ubica de manera recurrente entre las entidades con mayor superficie afectada durante la temporada crítica, que generalmente se concentra entre enero y junio, cuando las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos incrementan el riesgo de propagación.

La afectación a infraestructura eléctrica, como postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), activa protocolos de revisión para prevenir interrupciones prolongadas en el suministro y riesgos adicionales para la población.

«pev»