Auditora veracruzana formaliza registro para encabezar la ASF

En el marco del proceso de renovación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Delia González Cobos formalizó su registro ante la Cámara de Diputados como aspirante a la titularidad del órgano fiscalizador para el periodo 2026-2034.

González Cobos, quien actualmente se desempeña como auditora general del ORFIS Veracruz, presentó un plan de trabajo centrado en la modernización técnica y la coordinación interestatal.

Su propuesta busca transformar a la ASF en una institución con mayor enfoque preventivo, fortaleciendo el Sistema Nacional de Fiscalización mediante la homologación de criterios y un intercambio de información más ágil con las entidades federativas.

El plan incluye un fortalecimiento federalista que impulse un trabajo conjunto en la revisión del gasto federalizado, especialmente en los municipios; la incorporación de la perspectiva de género en las auditorías para evaluar el impacto real del gasto público en la reducción de brechas de desigualdad, y la consolidación de una fiscalización moderna, alejada de sesgos y articulada con las necesidades sociales actuales.

Con una trayectoria marcada por su cercanía con el proyecto de nación del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su experiencia legislativa, González Cobos se posiciona como una de las figuras de peso en la contienda.

El proceso de selección en la Cámara de Diputados entra ahora en la fase de revisión de perfiles, en la que se evaluará la idoneidad de los aspirantes para ocupar el cargo más importante en la vigilancia del erario federal.

