TDJ y ANUIES firman convenio para fortalecer formación judicial

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior firmaron un convenio de colaboración académica y técnica con el objetivo de impulsar proyectos de investigación, capacitación y vinculación institucional entre el sistema de justicia federal y las comunidades universitarias del país.

El acuerdo fue suscrito ante rectoras, rectores y representantes de instituciones de educación superior, quienes atestiguaron el inicio de una agenda conjunta orientada a respaldar las funciones sustantivas del órgano disciplinario del Poder Judicial de la Federación, así como a fomentar la participación académica en temas vinculados con la responsabilidad judicial.

Durante el acto, la magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, explicó que uno de los ejes centrales del convenio contempla el desarrollo de estudios especializados, análisis técnicos e investigación aplicada en materias como disciplina judicial, integridad pública y fortalecimiento institucional.

Precisó que esta coordinación permitirá consolidar procesos de mejora continua dentro del Poder Judicial Federal mediante esquemas de capacitación, evaluación y profesionalización dirigidos a las personas servidoras públicas encargadas de la impartición de justicia.

La colaboración también prevé la implementación de proyectos académicos y técnicos destinados a difundir el modelo disciplinario judicial, promover buenas prácticas administrativas y reforzar la cultura de ética e integridad en el ámbito judicial federal.

En la sede de la ANUIES, la magistrada señaló que el convenio facilitará el diseño e impartición de cursos, diplomados, seminarios y talleres enfocados en disciplina judicial, ética pública, responsabilidades administrativas y prevención de conflictos de interés.

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia, destacó que el acercamiento entre universidades y los nuevos órganos de justicia permitirá incorporar en los planes académicos una visión de transformación institucional que fortalezca las reformas en materia judicial.

Indicó que las universidades representan el espacio donde se forman futuras generaciones de operadores jurídicos que integrarán tribunales y órganos de justicia del país, por lo que la vinculación académica resulta estratégica para consolidar cambios estructurales.

En el presídium participaron las magistradas Eva Verónica de Gyvés Zárate e Indira Isabel García Pérez, así como el magistrado Rufino H León Tovar.

También asistieron autoridades universitarias y jurídicas, entre ellas Hugo Antonio Avendaño Contreras, presidente del Consejo Regional del Área Metropolitana de la ANUIES; Fernando Coronado de Franco, y Sonia Venegas Álvarez, junto con representantes de diversas universidades públicas y privadas del país.

El convenio establece mecanismos de cooperación permanente entre el ámbito académico y el sistema disciplinario judicial, con la finalidad de fortalecer la formación jurídica y consolidar estándares de integridad dentro de la justicia federal.

