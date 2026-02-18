Hallan fosa clandestina con seis cuerpos en Paraíso, Tabasco

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que halló una fosa clandestina con seis cuerpos en un predio del municipio de Paraíso.

En un comunicado, informó que el hallazgo se realizó a través de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que trabaja en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda.

De acuerdo con la dependencia, la fosa mide alrededor de 75 metros y los restos hallados tendrían una antigüedad de entre tres y cinco años, por lo que las autoridades trabajan para identificarlos.

Apenas el 10 de febrero se reportó el hallazgo de una fosa clandestina en una ranchería en el oriente de Paraíso, aunque autoridades no han confirmado si se trata de la misma o es otra diferente.

Violencia en Tabasco mantiene tensión pese a cifras oficiales

El estado de Tabasco enfrenta un escenario de seguridad complejo al inicio de 2026, con hechos de alto impacto que contrastan con los reportes oficiales de reducción en algunos delitos. Desde hace más de un año, la entidad registra homicidios, bloqueos carreteros, quema de vehículos y comercios, así como privaciones de la libertad en distintas regiones.

Uno de los casos recientes ocurrió en la localidad de Ayapa, en el municipio de Jalpa de Méndez, donde cinco personas fueron asesinadas a balazos mientras se encontraban a un costado de la carretera Ayapa–Mecoacán, cerca del puente de San Francisco.

De acuerdo con los reportes, hombres armados dispararon de manera directa contra un grupo que estaba reunido junto a la vía, algunos a bordo de motocicletas, y posteriormente huyeron.

Estos hechos se enmarcan en un contexto de presuntas pugnas delictivas que han generado episodios recurrentes de violencia. Aunque la administración estatal ha difundido estadísticas que apuntan a una disminución en ciertos indicadores, ciudades como Villahermosa mantienen una elevada percepción de inseguridad entre la población. El contraste entre cifras oficiales y acontecimientos recientes ha colocado a la entidad en uno de los periodos más delicados en materia de seguridad pública.

RLO