Semar apoya a lobo marino que tenía una red de pesca en el cuello

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) llevó a cabo el rescate y liberación de un ejemplar de lobo marino, el cual se encontraba en inmediaciones de la playa del poblado de Palmar de Cuautla, Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Esta acción se realizó tras recibir una llamada telefónica por parte del presidente del Comisariado ejidal de Palmar de Cuautla, manifestando que se encontraba un lobo marino con una red de pesca en su cuello, presentando un posible riesgo para el ejemplar como para la embarcaciones y personas del área.

De manera inmediata el personal naval junto con el biólogo perteneciente a la Décima Zona Naval del área de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Protección civil de Tecuala, se dirigieron al sitio no se encontraba el ejemplar, estableciendo un perímetro de seguridad para evitar el contacto directo y reducir factores de estrés del animal; así mismo se le retiró la red con conforme a protocolo.

Lobo marino que fue apoyado y liberado en inmediaciones de la playa del poblado de Palmar de Cuautla Foto: Especial

La Secretaría de Marina reitera su compromiso con la protección del medio ambiente marino, así como la preservación de las especies que habitan en los mares nacionales, trabajando de manera coordinada con autoridades civiles y organizaciones especializadas.

Así mismo se exhorta a la población a no manipular ni acercarse a fauna marina, y a reportar de inmediato cualquier avistamiento o situación de riesgo a las autoridades correspondientes.

Rescatan y desenmallan a cinco lobos marinos

Por Fernando Dávila

El pasado 12 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó el rescate, desenmalle y atención médica a cinco ejemplares de lobo marino (Zalophus californianus) los días 6, 7 y 8 de febrero, en los municipios de Los Cabos y La Paz, en Baja California Sur.

Los eventos se derivaron de varios reportes ciudadanos sobre lobos marinos enmallados y con signos de afectaciones físicas. El enmallamiento de fauna marina es una de las principales amenazas para estas especies, ya que puede provocar lesiones, limitaciones en la movilidad, infecciones, deshidratación y, en casos graves, la muerte.

El 6 de febrero, en el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, se realizó un desenmalle y la atención médica de un ejemplar que presentaba laceraciones por artes de pesca. Debido a su estado clínico reservado, fue trasladado a la ciudad de La Paz para tratamiento veterinario especializado.

l 7 de febrero, en la lobera del Área Natural Protegida Archipiélago de Espíritu Santo, en el municipio de La Paz, se efectuaron dos desenmalles a ejemplares hembra afectados por líneas y mallas de pesca.

El 8 de febrero, en Cabo San Lucas, se rescató una hembra de aproximadamente un año de edad, que presentaba signos de deshidratación, la cual también fue trasladada a La Paz para su atención y recuperación.

Las acciones se realizaron mediante un esquema de coordinación entre Profepa y diversas instituciones y organizaciones, entre ellas la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Marina (Semar), el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), Cabo Dolphins, México Marine Wildlife Rescue Center, la Red de Observadores Ciudadanos (acreditada como Comité de Vigilancia Ambiental Participativa), PET Los Cabos, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja de Cabo San Lucas, y personal de seguridad local.

El personal de Profepa supervisó y coordinó las maniobras de desenmalle, verificó la correcta ejecución de las acciones, priorizando la seguridad del personal participante y el bienestar de los ejemplares atendidos, y documentó cada evento.

