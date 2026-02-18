Pide ONG Mexicanos Primero dejar disputas políticas y priorizar educación

Para que sirvan los libros de texto gratuito de la Nueva Escuela Mexicana, se necesita capacitar a las maestras y los maestros del país, en lugar de enfocarse en controversias como la que generó Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Capacitación docente, la prioridad pendiente

Para la presidenta de Mexicanos Primero, Patricia Vázquez del Mercado, es lamentable esta “discusión, teatro que el personaje atrincherado llevó a los medios”, pues se debería poner el foco en temas más relevantes de la agenda educativa.

Los libros de texto gratuitos no son propiedad de ningún funcionario ni de ningún gobierno ni de ningún partido político; son un recurso de aprendizaje de las niñas y los niños de México. Y nos concentramos en un personaje que de por sí había sido radical, poco constructivo, señalativo con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Lamento mucho que eso nos haya traído a la conversación educativa, porque tenemos tantos temas pendientes. De repente se olvida que la educación va más allá de un funcionario de tercera jerarquía y que es parte de la agenda de país”.

En un ejercicio de reflexión, la pedagoga recordó el papel que desempeña el libro de texto gratuito en la sociedad mexicana, el cual se había convertido en un medidor del avance de los estudiantes para madres y padres. Sin embargo, tras los cambios realizados desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos textos pasaron de ser materiales activos, donde se resolvían los temas, a ser meramente consultivos o de lectura.

De material activo a libro de consulta

Son libros que requieren mucho trabajo y formación para las maestras y los maestros. Publicamos un texto que se llama Voces desde el aula, para el cual preguntamos a maestras y familias qué pasaba y qué pensaban de los libros. Claramente, la mayor parte de las voces nos dicen: ‘No nos dieron la formación adecuada para ponerlos en práctica’”.

Estas denuncias, que fueron compartidas con la SEP, también incluyen la postura de estudiantes que se quejan de tener que cargarlos todos los días, ante la falta de un programa que oriente al profesorado para su aplicación práctica y calendarizada.

A los profesores les hace falta ponerse de acuerdo para trabajar los contenidos. […] Habíamos ganado una enorme relación con las familias cuando el texto se llenaba, se completaba. Tenías el libro de Español con ejercicios que veías que se resolvían; se volvía un recurso de la familia y de aprendizaje. Nos fuimos a poblaciones de mayor vulnerabilidad y nos decían: ‘Es que yo ya no sé si mi hija o mi hijo está aprendiendo porque ya no veo que el libro se complete’. Prácticamente era más un libro de consulta”.

Rezagos en aprendizajes clave

Asimismo, Patricia Vázquez consideró que se deben mejorar los contenidos de matemáticas y lectoescritura, donde se ha observado mayor rezago entre estudiantes de todos los grados.

Eso sin contar el uso, o no, de las nuevas tecnologías dentro y fuera del aula, lo cual amplía la brecha de conocimientos y la desigualdad entre el alumnado mexicano.

Estamos ampliando la desigualdad educativa; urge cerrarla. Y la cerramos cuando tenemos mejores maestros y recursos asignados a la formación docente”.

Presupuesto sin incremento real

Respecto a este último punto, la presidenta de Mexicanos Primero señaló que, a pesar de la promesa de aumentar el presupuesto destinado a la formación docente en el actual ejercicio fiscal, no se ha cumplido al segundo mes del año.

Ya revisamos el detalle del presupuesto aprobado: no incrementaron el presupuesto para la formación de las maestras y los maestros”.

Por ello, pidió “dar su justa dimensión” al caso de Marx Arriaga y enfocarse en lo realmente importante en este ámbito: “La educación necesita atención urgente, y no solo el libro de texto”.

Los libros de texto gratuitos son muy importantes en el aprendizaje; son memoria del sistema educativo mexicano. No son legado de ningún gobierno. Una persona dijo que son una gran apuesta como instrumento igualador social, pero de todas maneras esos libros llegan a escuelas que no tienen agua, no tienen baños dignos, que no tienen maestros formados a tiempo y que están rodeadas de violencia”.

