Marcará Profeco en tiendas productos del Paquete Contra Inflación y Carestía; ¿cuáles son?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), colocará letreros en las tiendas de autoservicio para señalar cuáles son los productos contemplados en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), y orientar el gasto de los consumidores, informó su titular, Iván Escalante.

Aclaró que se trata de una lista de 24 productos de bajo costo que no se encuentran en un paquete formado ex profeso, sino que se encuentran distribuidos de acuerdo con las estrategias de cada establecimiento.

El acuerdo de vender los productos a bajo costo se tomó con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD).

La suma de los 24 productos no debe superar los 910 pesos establecidos con la ANTAD. Pavel Jurado

“No es que todos estos productos estén en un mismo paquete, están en diferentes zonas del supermercado, pero ya estamos trabajando con la ANTAD en particular, y vamos a seguir trabajando con las demás, para colocar estos identificadores en todas las tiendas de autoservicio.

Ya estamos trabajando con Soriana, con Chedraui y La Comer. Y aquí, invitar a todas y a todos a que, cuando vean estos identificadores, van a encontrar los productos de esta canasta a precios justos”, detalló Escalante.

Recordó que la suma de los 24 productos no debe superar los 910 pesos establecidos con la ANTAD.

Escalante destacó que hay productos que han registrado disminución en su precio, lo que beneficia a los consumidores, y entre ellos están el plátano, limón, huevo, pollo entero, frijol, carne de cerdo, y arroz.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el precio del jitomate sigue elevado debido a que está sujeto a precios del mercado internacional, al igual que el limón, otro producto que ha presentado fluctuaciones importantes en los últimos años.

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fdm