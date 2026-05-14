CIMA y Club Querétaro unen fuerzas en el Día del Niño para llevar 500 juguetes a una comunidad serrana de Querétaro

La campaña "Colecta Día del Niño" convocó a aficionados, colaboradores del club y equipo CIMA para llevar alegría a niñas y niños de Arroyo Seco, uno de los municipios más alejados de la capital queretana.

En el marco del Día del Niño, el Conglomerado CIMA socio comercial del Club Querétaro, se unió a la directiva de Gallos Blancos y a autoridades del Gobierno del Estado de Querétaro para hacer entrega de 500 juguetes a alumnas y alumnos de la Primaria "10 de Mayo", en el Municipio de Arroyo Seco. La actividad se llevó a cabo el viernes 8 de mayo, con una asistencia estimada de 400 personas.

Esta acción es resultado de la campaña "Colecta Día del Niño", desarrollada durante el mes de abril, que convocó a tres grupos: la afición de Gallos Blancos, los colaboradores del club y el equipo de CIMA, quienes aportaron juguetes nuevos para llevar un momento de alegría a esta comunidad de la sierra queretana.

Una alianza que va más allá del negocio

Tania Silvina Loya Fierro, Directora de Sostenibilidad de CIMA, encabezó la entrega en representación de la empresa. Para CIMA, iniciativas como esta son una forma concreta de retribuir a las comunidades donde opera: el crecimiento empresarial cobra verdadero sentido cuando va acompañado de un impacto social tangible.

Excélsior

La empresa, con presencia en múltiples estados de la República Mexicana y operaciones regidas por estándares internacionales de calidad, ha consolidado su participación en proyectos vinculados al deporte, la educación y la formación de la niñez mexicana, convencida de que apoyar a los más pequeños equivale a invertir en el futuro del país.

“Nuestra alianza con Club Querétaro va más allá de lo comercial. Iniciativas como esta demuestran que el deporte es un vehículo poderoso para llevar bienestar a las comunidades donde tenemos presencia, y eso nos enorgullece profundamente.", comenta Teddy Martínez, CEO de CIMA

Por parte del Club Querétaro estuvieron presentes Mariana Acosta Plata, CFO; María Fernanda Valverde, Senior Manager de Partnership Services; y Emmanuel Macías Olvera, Gerente de Responsabilidad Social. El Gobierno del Estado de Querétaro estuvo representado por Lynda Luna Rangel, Oficial Mayor, y Doris Peralta, Directora de Control Patrimonial.

Deporte, solidaridad y comunidad como ejes de sostenibilidad

Con esta acción, CIMA reafirma un compromiso que trasciende lo comercial: el de posicionarse como un actor social activo que impulsa valores, convivencia y bienestar en las comunidades mexicanas. Bajo el liderazgo de Tania Silvina Loya Fierro, la empresa apuesta por el deporte y la unión como vehículos para construir un mejor presente y futuro para la niñez del país.