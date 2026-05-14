Destapa Castrejón a Ruth González como candidata a SLP; no es nepotismo, dice

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, adelantó que “muy probablemente” la senadora Ruth González, esposa de Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, será la candidata del partido para gobernar ese estado y aclaró que eso no se considera nepotismo.

Hoy, las encuestas muestran que la senadora y mi compañera Ruth González cuenta con el respaldo de las y los potosinos para encabezar nuestro proyecto en ese estado. Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerarse repotismo, porque ahí estaría decidiendo el pueblo”, difundió a través de sus cuentas en redes sociales.

En medio de la pláticas de la Mesa Nacional de Coaliciones, en la que Morena, Verde y PT acuerdan los lugares en donde irán juntos en las elecciones del próximo año, Karen Castrejón explicó el concepto de nepotismo que tienen en el Verde.

Quiero ser clara: en el Partido Verde estamos en contra del nepotismo, entendido como designar a familiares en cargos públicos. Distinto es el caso de los cargos de elección popular, donde el pueblo decide”, escribió.

Recordó que el miércoles “expresamos en conferencia de prensa que el PVEM quiere ir en alianza con Morena y el PT, y estamos en favor de elegir a los mejores perfiles mediante encuesta”, pero inmediatamente después dejó en claro el apoyo a Ruth González.

Karen Castrejón, quien también es senadora de la República, mostró así que en San Luis Potosí no habrá alianza oficialista.

Ya en las elecciones del 2021 y del 2024 el Verde no fue en coalición con Morena en San Luis Potosí y se mantiene como la fuerza dominante en el estado.