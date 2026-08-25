Manlio Fabio Beltrones se reincorporará a su escaño en el Senado

Desde Hermosillo, Sonora, el senador independiente Manlio Fabio Beltrones anunció que a partir de los primeros días de septiembre se reincorporará a su escaño como senador de la República, luego de que se separó temporalmente de sus funciones el 29 de abril pasado, al iniciar el receso legislativo.

A través de un video publicado en sus redes sociales indicó que en el México actual no debe haber complacencia, por lo que se debe trabajar por el equilibrio de poderes y decisiones que impulsen la productividad por el bien del país.

Beltrones Rivera reconoció el trabajo de su suplente en el Senado, Iván Jaimes, y anticipó que participará en deliberaciones legislativas importantes como la discusión fiscal y el deterioro de las instituciones del país.

Yo pienso ya en los primeros días de septiembre volver a mi actividad legislativa. Nos vamos a encontrar con que México está obligado a hacer una reforma de carácter fiscal que garantice orden y mejor ejercicio del gasto público”, expresó el legislador.

Ya México está muy urgido de reglas claras, pero sobre todo de buenos ejercicios del gasto público antes de pensar en más recaudación. El gasto público está muy mal ejecutado, las prioridades están siendo equivocadas”, afirmó.

El senador por Sonora señaló que es necesario legislar a favor del rescate de sectores como las carreteras, escuelas, hospitales y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de apagones que han afectado la vida de los sonorenses.

Dijo que, como parte de su agenda legislativa, impulsará la ampliación del programa nacional de paneles solares en Sonora.

Además, propondrá que las utilidades de la planta de Puerto Peñasco se transparenten y se destinen a paneles solares para las más de 900 mil familias en condición de pobreza en la entidad.