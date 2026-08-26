Farmacopea garantizará calidad de medicamentos; en octubre entra en vigor

Con el objetivo de mantener el control de calidad de los medicamentos e insumos médicos, se publicó la nueva edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, FEUM 14.0, la cual entrará en vigor el próximo 19 de octubre.

Dicho documento, que se basa en criterios científicos claros, verificables y reproducibles, “contribuye a garantizar la calidad de los medicamentos e insumos para la salud, facilita el intercambio comercial y fortalece la vigilancia sanitaria a nivel internacional”.

“La Farmacopea representa uno de los pilares técnicos y jurídicos de nuestro sistema sanitario, pues establece los métodos, especificaciones y estándares con los que evaluamos la identidad, pureza y calidad de los medicamentos y otros insumos para la salud”, precisó, durante la ceremonia de lanzamiento, Víctor Hugo Borja Aburto, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Las especificaciones, métodos de análisis y apéndices contenidos en la FEUM contribuyen de manera directa a la prevención de riesgos y a la seguridad de las y los pacientes, al fortalecer las capacidades analíticas para el control de calidad y promover una regulación más eficiente mediante criterios claros, transparentes y verificables para todos los actores del sector”, puntualizó.