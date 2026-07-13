La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 13 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 13 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

7:58 Horas | SRE presentará hoy denuncias en EU por muerte de mexicanos; Sheinbaum hace llamado a partidos

El canciller Roberto Velasco Álvarez presentará hoy las denuncias ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales de Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos en custodia o durante operativos del ICE tras el más reciente caso del asesinato de Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador de Estados Unidos en México previo a esta presentación. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de los mexicanos, se mostró perceptivo de nuestra preocupación de presuntas violaciones de los derechos humanos de mexicanos en centros de atención y tes mexicanos que fallecieron en operativos del ICE", comentó la presidenta.

Además, la mandataria hizo un llamado a todos los partidos políticos, al Congreso de la Unión a cerrar filas en torno a este asunto, a fin de que presenten solicitudes de información y alcen las voz para defender a los connacionales.

"Hago un llamado a todos los partidos políticos, a toda la sociedad a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación, a fin de que presenten solicitudes de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos", puntualizó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 13 de julio: Video completo