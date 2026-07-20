La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 20 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 20 de julio de 2026 desde Palacio Nacional donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

7:41 Horas | Sheinbaum habló de comercio con Trump en final del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que habló con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, del tema comercial, aunque fueron pocos momentos los que tuvo e incluso señaló que dialogó con algunos funcionarios del mandatario como Marco Rubio.

"Tuve la oportunidad de hablar con algunos secretarios del presidente de Trump que estaban ahí (en el estadio en Nueva York). El secretario de Comercio, el secretario Rubio y posteriormente con el presidente Trump y el primer ministro de Canadá. Fueron pocos momentos, pero tuvimos alguna oportunidad para comentar el tema comercial", comentó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 20 de julio: Video completo