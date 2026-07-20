Perrito pierde su cola al ser atacado con un machete

Un perro con una aparente lesión en la cola fue rescatado por autoridades estatales luego de que presuntamente la herida fue provocada con un machete en calles de Apodaca, en Nuevo León.

El canino, de raza pastor belga, además presentaba una afectación en una de sus patas delanteras que le impedía desplazarse con normalidad.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de la o las personas responsables de la agresión.

La intervención fue realizada por la División Ambiental, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, tras recibir una denuncia ciudadana que fue difundida a través de redes sociales, donde se alertaba sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

Luego de recibir el reporte, personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente se trasladó al sitio señalado para verificar la situación.

Al arribar, localizaron al perro caminando por la vía pública con visibles lesiones, por lo que procedieron a su resguardo inmediato y lo trasladaron en una unidad oficial para recibir atención médica veterinaria especializada.

De acuerdo con la evaluación inicial, el ejemplar presentaba una lesión de gravedad en la cola, la cual perdió parcialmente como consecuencia de la agresión, además de una lesión en una de sus extremidades delanteras que afectaba considerablemente su movilidad.

Debido a estas condiciones, el animal fue sometido a una revisión clínica para determinar el tratamiento que requerirá durante su proceso de recuperación.

Las autoridades informaron que, al momento de la inspección, no fue posible obtener información de vecinos o de personas que pudieran aportar datos sobre lo ocurrido o identificar a quien habría atacado al perro.

Pero indicaron que ya se realizan las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar a la persona o personas responsables de causarle las lesiones.

El caso se suma a otros reportes de maltrato animal que han sido atendidos por las autoridades ambientales en el estado, los cuales han derivado en acciones de rescate, atención veterinaria e investigaciones para sancionar a quienes incurran en este tipo de conductas.

Actualmente, el pastor belga permanece bajo resguardo oficial, donde recibe alimentación, atención médica y los cuidados necesarios para su recuperación.

Tras el rescate, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, informó que las autoridades mantendrán el seguimiento del caso para tratar de identificar a la persona o personas responsables de las lesiones ocasionadas al canino.

Además, exhortó a la ciudadanía a reportar casos de maltrato animal a través de la línea 070, con el propósito de que las autoridades puedan intervenir y realizar las investigaciones correspondientes.