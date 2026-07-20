Alerta máxima en Nogales por riesgo de inundaciones

La Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora alertó a la población por el riesgo elevado de inundaciones repentinas, ante el pronóstico de más lluvias intensas que podrían agravar el desastre natural ocurrido en la región fronteriza de Nogales; luego de la tormenta que azotó el sábado y cobró la vida de un joven, dejó decenas de vehículos arrastrados por las corrientes y cuantiosas pérdidas económicas.

A través de un comunicado, Protección Civil advirtió que el suelo está saturado de agua por las precipitaciones recientes, lo que reduce de forma considerable la capacidad de absorción del terreno y favorece el crecimiento súbito de arroyos, corrientes y escurrimientos superficiales, incluso si las lluvias son de corta duración.

El pronóstico meteorológico señala que el ingreso de humedad, combinado con una circulación ciclónica sobre la región, incrementará durante las próximas horas el potencial de tormentas fuertes en el norte, noroeste, centro, oriente y sur de Sonora.

En zonas del norte y de la sierra se prevén acumulados que podrían superar los 100 milímetros, con condiciones propicias para inundaciones repentinas, crecidas de ríos y arroyos, descargas eléctricas y rachas de viento.

Viviendas que resultaron afectadas en Nogales por las fuertes lluvias registradas el fin de semana Foto: Daniel Sánchez Dorame

Las autoridades identifican a Nogales como uno de los municipios con mayor riesgo, junto con Ímuris, Magdalena de Kino, Santa Ana, Tubutama, Trincheras, Caborca, Átil, Oquitoa, Sáric, Agua Prieta, Nacozari, Fronteras, Bacoachi, Arizpe, Sahuaripa, Nácori Chico, Yécora, Bacanora, Arivechi, San Pedro de la Cueva, Moctezuma, Álamos, Quiriego y Rosario, así como las comunidades cercanas.

En Nogales, donde apenas comenzaron las labores de limpieza tras la tormenta del fin de semana, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a evitar las vialidades que históricamente se convierten en cauces peligrosos durante las precipitaciones.

Entre los puntos de mayor riesgo se encuentran las calles 5 de Febrero y Tecnológico, además del bulevar Luis Donaldo Colosio, la avenida Obregón, Abraham Zaied, Jesús García, Orizaba, Jesús Barboza, 5 de Mayo, Héroes, Buenos Aires, Reforma, Nogales 2000 y Del Ensueño, donde con frecuencia se registran fuertes escurrimientos e inundaciones.

Zonas que resultaron afectadas en Nogales por las fuertes lluvias registradas el fin de semana Foto: Daniel Sánchez Dorame

La recomendación principal es no intentar cruzar calles anegadas, arroyos o vados, aun cuando el nivel del agua parezca bajo, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos y personas en cuestión de segundos. También se exhortó a respetar los cierres preventivos, reducir los traslados innecesarios, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a la información emitida por los canales oficiales.

El domingo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño recorrió las colonias más afectadas por las lluvias para supervisar las acciones de atención a la emergencia y evaluar los daños ocasionados por el desbordamiento de arroyos y el arrastre de lodo.

Zonas que resultaron afectadas en Nogales por las fuertes lluvias registradas el fin de semana Foto: Daniel Sánchez Dorame

Durante la visita advirtió que el riesgo no ha concluido, debido a que los pronósticos mantienen la posibilidad de nuevas tormentas durante las siguientes horas, por lo que pidió a la población no confiarse y atender puntualmente las indicaciones de Protección Civil.

Las autoridades alertaron que mantienen un monitoreo permanente en la evolución de las condiciones meteorológicas, y reiteraron que ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la población debe comunicarse de inmediato al 911.