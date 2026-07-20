Bajo escrutinio, juez de Tlalnepantla por liberar a acusados de violación y tentativa de feminicidio

Dos resoluciones del juez Arcadio Reyes Rojas, adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, colocaron bajo escrutinio su actuación en casos de violencia contra las mujeres. En pocos días, ordenó la libertad de dos hombres investigados, uno por presunta violación y otro por feminicidio en grado de tentativa.

El primer caso es el de Adri, médica residente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien denunció haber sido víctima de violación en abril de 2025 por parte de quien entonces era su pareja, Carlos Felipe “N”, también médico residente y de nacionalidad colombiana. La carpeta inició en la Ciudad de México y después fue remitida a Naucalpan. Durante más de un año, la denunciante pasó por peritajes, cambios de ministerios públicos y un proceso que describe como desgastante.

“Fue una situación traumática. Entré en estado de shock y, con ayuda de mi psicólogo y de mi psiquiatra, me animé a levantar la denuncia”, relató para Excélsior en entrevista.

Carlos Felipe “N” fue detenido el 3 de julio de 2026 y trasladado al penal de Barrientos. En la audiencia inicial se le impuso prisión preventiva por el riesgo de sustracción. Sin embargo, el 8 de julio, el impartidor de justicia Reyes Rojas determinó no vincularlo a proceso y ordenó su libertad inmediata, al considerar que no existían elementos suficientes.

El juez de control Arcadio Reyes Rojas está adscrito al Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Especial

La víctima sostiene que durante la audiencia el juez cuestionó que presentara rasgos propios de una víctima. Para Adriana, esa valoración implicó violencia institucional:

“Se trata del juez Arcadio Reyes Rojas, la decisión la argumenta con que no se cuentan con las pruebas suficientes para realizar la vinculación. En este caso mi abogado le pregunta qué pruebas necesita sobre todo porque él argumenta que no tengo los rasgos de una víctima le pregunta entonces mi abogado cuáles son esos rasgos y el juez no contesta”.

Adri aseguró que su carpeta contiene valoraciones de victimología y antropología que acreditan afectaciones compatibles con violencia. También refirió que fue examinada por un médico legista, que las lesiones fueron documentadas y que se tomaron muestras para estudios genéticos.

El segundo expediente corresponde a Andrés “N”, investigado por feminicidio en grado de tentativa. Tras ser localizado en Cuajimalpa mediante un operativo entre autoridades federales y capitalinas, fue presentado ante el mismo juzgado. De acuerdo con la causa de control 401/2026, el 5 de julio el juez dictó auto de no vinculación y ordenó su liberación. Además, declinó competencia a favor de un juez de la Ciudad de México, al considerar que los hechos ocurrieron en territorio capitalino.

Excélsior contactó a la víctima, quien se abstuvo de emitir declaraciones debido a que permanece resguardada en un lugar seguro, tras recibir amenazas de muerte presuntamente vinculadas con su agresor, actualmente en libertad. Mientras tanto, las autoridades aún determinan qué instancia es competente para conocer del caso, pese a que los hechos denunciados habrían ocurrido en Huixquilucan, Estado de México.

Aunque son carpetas distintas, ambas resoluciones dejaron en libertad a personas imputadas por delitos graves contra mujeres. La coincidencia temporal, el mismo órgano jurisdiccional y la revisión de decisiones mediante recursos y amparos han colocado la actuación del juez Arcadio Reyes Rojas bajo una observación creciente.

Adri afirma que el daño no terminó con la denuncia:

“Todo este proceso ha impactado profundamente mi vida. Tras su liberación enfrenté un intento de suicidio y pensamientos suicidas estructurados. Que me garanticen la seguridad, porque él sabe dónde vivo, dónde trabajo y a qué me dedico. Quiero un juicio claro, transparente y que se analicen todas las pruebas”.

Los fallos no equivalen a una declaración definitiva de inocencia, pero interrumpieron el avance de ambos procesos. El Ministerio Público conserva la posibilidad de impugnar. Mientras tanto, las víctimas esperan que las investigaciones sean revisadas sin estereotipos, con perspectiva de género y bajo control judicial efectivo.