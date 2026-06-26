La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 26 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 26 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 26 de junio: Video completo

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7:46 Horas | Reunión con rey de España fue "muy cordial": Sheinbaum; afirma le expuso relevancia del perdón

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la reunión de ayer con el rey de España, Felipe VI, fue "muy cordial" y el primer tema que le expuso fue lo de la importancia que para México tienen los pueblos originarios y la relevancia del perdón que pidieron debido a los abusos durante la Conquista.

"Ayer recibimos al jefe del estado español, al rey de España. Hablamos de distintos temas, el primer tema que toqué fue el tema de los pueblos indígenas, la importancia que para México tienen los pueblos y el porqué la solicitud del perdón es relevante para nosotros y le mencioné la importancia que aún 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas.

"Él escuchó, planteó posteriormente que en este encuentro iberoamericano que se va a realizar en noviembre en Madrid una de las mesas de trabajo es sobre pueblos indígenas y a él le interesaba una vez que habíamos hablado de este tema, seguir trabajando conjuntamente hacia adelante", comentó la presidenta.

7:43 Horas | Sheinbaum hablará con presidenta de Venezuela para saber qué apoyos necesita tras terremotos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hablará por teléfono con la mandataria de Venezuela, Delcy Rodríguez la mañana de este viernes para conocer las necesidades y qué otros tipos de apoyo necesitan tras los dos terremotos que dejaron casi 600 muertos en ese país. Adicionalmente, la jefa del Ejecutivo indicó que 250 militares de la Defensa se sumaron a las labores de rescate.

"A las 10 de la mañana, terminando la mañanera tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver que más necesita y qué apoyos podemos mandar", dijo Sheinbaum, quien agregó que como parte de la comitiva que fue al país sudamericano se encuentran 18 canes y también se enviaron insumos médicos, herramienta y equipo.