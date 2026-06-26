Sheinbaum reconoce al rey de España por acercamiento tras pausa en relación bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al rey de España, Felipe VI, por el acercamiento que se dio tras la pausa en las relaciones entre ambas naciones. Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, remarcó que la reunión con el jefe del Estado de España fue cordial, además de que se logró este encuentro gracias a que en la visita que realizó el monarca a la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" en Madrid, admitió públicamente que existió "mucho abuso".

“Entonces creo que fue una reunión buena, cordial, y repito nuevamente, esta reunión no se hubiera podido dar, si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey. Y en su momento, la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera, abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada Conquista. Y esto fue un gesto por parte de ellos que se tradujo, pues en la visita el día de ayer”, consideró.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que habló de varios temas con el rey de España, entre ellos los pueblos originarios y su importancia para México.

“El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, pueblos originarios. La importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante, fue relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber. Y le planteé la importancia de que aún 28 millones o por fortuna 28 millones de mexicanas y mexicanas se reconocen como indígenas, 69 lenguas que se hablan en México”, dijo.

La mandataria dijo que el rey de España escuchó atentamente y le planteó posteriormente que en el Encuentro Iberoamericano que se va a realizar en noviembre en Madrid, una de las mesas de trabajo es sobre pueblos indígenas y a él le interesaba, una ve que habían hablado de este tema, seguir trabajando conjuntamente hacia adelante.

Sheinbaum Pardo dijo que acordó con Felipe VI el envío a España de tres exposiciones que ya se habían trabajado:

La república española y los refugiados.

Sor Juana Inés de la Cruz.

Cultura maya.