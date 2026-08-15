El gobernador de Sonora Alfonso Durazo, garantiza permanencia estudiantil en Cajeme y Navojoa

Durante una doble jornada en los municipios de Cajeme y Navojoa, el Gobierno del Estado de Sonora oficializó la entrega de más de 14 mil becas dirigidas a estudiantes de universidades públicas, consolidando un esquema presupuestal superior a los 70 millones de pesos en esta última fase. Con este despliegue operativo, la administración encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño acumula una inversión histórica de tres mil 666 millones 539 mil 077 pesos en cuatro años de gestión, acumulando un total global de 607 mil 181 estímulos económicos entregados a lo largo de la entidad para contener la deserción escolar.

En el periodo comprendido de enero a junio de 2026, el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees) distribuyó 44 mil 500 apoyos equivalentes a 255 millones de pesos. Respecto a las metas trazadas para la segunda mitad del año, se coordinará un esfuerzo presupuestal conjunto entre la administración estatal y el Gobierno Federal para ampliar la cobertura en el sector superior.

Al respecto, las autoridades educativas confirmaron que el gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destinarán una inversión histórica al programa Becas Sonora de Oportunidades durante el semestre 2026-2, buscando asegurar un apoyo económico directo a la totalidad de alumnos inscritos en el sistema universitario público.

Durante el acto protocolario celebrado en la Arena ITSON, la encargada de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Beatriz Cota Ponce, acudió en representación del Ejecutivo estatal y enfatizó el impacto social del proyecto. La funcionaria aseguró que la entrega continua de estos estímulos transforma el entorno de las familias sonorenses, sosteniendo que la administración mantendrá la expansión del programa social más amplio en la historia de la demarcación para propiciar un acceso equitativo a la educación superior. Con estos fondos, la entidad proyecta fortalecer el desarrollo técnico y profesional de las nuevas generaciones.