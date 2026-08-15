Sheinbaum inaugura Hospital General del ISSSTE en Tampico

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, el cual tuvo una inversión de 2 mil 300 millones de pesos, cuenta con 250 camas e incorporó un equipo médico de alta gama para la región.

La jefa del Ejecutivo aseguró que en su Gobierno el objetivo es garantizar el derecho a la salud de la población como un “derecho humano”. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que en los pasados gobiernos no se privilegió al sector de salud público, pero se está avanzando en la Cuarta Transformación.

Que el acceso a la salud pública sea un derecho ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier mexicana y mexicana no debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave. Y lo estamos consiguiendo. Poco a poco, pero estamos consiguiendo recuperar la salud como un derecho humano para todas y todos los mexicanos. Esa es la visión de la cuarta transformación de la vida pública”, expresó.

La mandataria federal celebró la inauguración del Hospital General del ISSSTE en Tampico, el cual aseguró brindará servicios integrales a los derechohabientes del estado y de las huastecas aledañas. La presidenta Sheinbaum Pardo reflexionó sobre los retos en materia de salud, al considerar que hubo un abandono por parte de los gobiernos del PRI y el PAN, y el reto que se vivió en la pandemia de covid, sin embargo, se avanza en la recuperación de hospitales.

Entonces, 36 años de abandono, más 2 años de pandemia, pues no ha sido sencillo. Pero lo más importante es que es convicción del Gobierno de México y del pueblo de México que la salud pública sea un derecho. Y por eso es muy hermoso inaugurar un hospital, un hospital público, además”, celebró.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que el Hospital General del ISSSTE cuenta con instalaciones de calidad, especialidades y avances tecnológicos, como el área de telemedicina, para que los diagnósticos se hagan en forma más correcta y más precisa

Es un servicio para todas y todos en algo, que es lo más importante, que es la salud. Pero digo yo que emociona porque ver las instalaciones que tiene este nuevo hospital realmente no le pide a ninguna instalación prácticamente en ningún lugar del mundo. Tiene todo lo que se necesita para que todas y todos ustedes tengan una calidad y una seguridad en la atención médica”, argumentó.

El director del ISSSTE, Martí Batres, expresó que la soberanía nacional ha permitido que México cuente con un sistema de salud público y que la población pueda acceder sin angustiarse por los elevados costos que podrían representar servicios como cirugías.

La soberanía nacional es muy importante porque permite al pueblo decidir su destino. Por ejemplo, hay países en los que prácticamente no hay sistemas públicos de salud, y los habitantes de bajos recursos tienen que pagar todo para curarse una enfermedad”, defendió.

El funcionario federal resaltó que el hospital tiene en su primera etapa consulta externa de 35 especialidades, farmacia, mecanoterapia, medicina física, un Super ISSSTE. Para las siguientes semanas se abrirán las áreas de imagenología, hospitalización, urgencias, laboratorio, cirugía, hemodiálisis y diálisis, quimioterapia, hemodinamia y banco de sangre.

El Hospital General del ISSSTE en Tampico tendrá 250 camas, contará con servicios de sala de hemodinamia, resonancia magnética, sala de diálisis peritoneal, hidroterapia, medicina física, una cabina de audiometría y 20 servicios médicos más.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la entidad tras su gira de fin de semana. Asimismo, destacó que el nuevo hospital forma parte de la estrategia de salud pública digna para la población.