Sheinbaum habla con Delcy Rodríguez por terremotos en Venezuela; "nuestra nación es solidaria"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar las condolencias del país y evaluar nuevas acciones de apoyo ante la tragedia del terremoto doble en dicho país.

“Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales. En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”, manifestó.

Habitantes y equipos de emergencia buscan sobrevivientes entre los escombros que dejó el devastador sismo en Venezuela. Reuters

Previamente, en su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno de México envió 250 efectivos que forman parte del Agrupamiento "Yumare" para las tareas de rescate y ayuda en Venezuela.

La mandataria indicó que se han trasladado tres aviones con elementos y ayuda humanitaria a Venezuela. Explicó que fueron enviados 18 binomios caninos, dos representantes de la cancillería.

Decenas de ciudadanos permanecen en las calles ante el riesgo de colapso de múltiples edificios afectados por el doble movimiento telúrico. Reuters

“El día de hoy a las 10 de la mañana, terminando la mañanera, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar. Este es el agrupamiento Yumare, este es un informe que me dio el general secretario esta mañana. Son 250 militares que llegaron, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, anunció.

La presidenta señaló que el objetivo es cooperar en las operaciones de búsqueda y rescate de personas en riesgo ocasionado por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5. La mandataria federal expuso que se trasladaron 10.7 toneladas de insumos médicos, herramientas y equipo especializado.