Colectivo en NL graba rostros de sus familiares desaparecidos para hacerlos presentes

Para no olvidar sus rostros y hacerlos presentes, integrantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) realizaron el grabado de los rostros de sus seres queridos víctimas de desaparición en un taller impartido por el escultor Alfredo López Casanova.

El evento se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, este sábado.

En los grabados se realizaron las imágenes de víctimas de este delito en el estado como Roy Rivera Hidalgo, desaparecido el 11 de enero de 2011 por un grupo de hombres que portaban chalecos de la policía de Escobedo y que entraron a su casa de donde se lo llevaron.

Desde entonces, el joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León está desaparecido y su caso dio pie para que su madre Leticia Hidalgo fundará Fundenl.