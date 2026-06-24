La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 24 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 24 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 24 de junio: Video completo

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8:35 Horas | Sheinbaum celebrará su cumpleaños con su esposo comiendo pozole

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que este miércoles que es su cumpleaños lo celebrará con su esposo Jesús María Tarriba en Palacio Nacional comiendo pozole, uno de sus platillos favoritos, y será hasta el fin de semana cuando vea a su familia.

Al iniciar su connferencia, los medios de comunicación presentes le cantaron las tradicionales 'Mañanitas'. Al ser cuestionada de cómo celebrará, la mandataria dijo que hoy es un día complicado para que su familia pueda ingresar a Palacio Nacional debido a que es el partido de México.

8:32 Horas | Convenio entre Pemex y Petrobras permitirá transferencia tecnológica y exploración conjunta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el convenio firmado por Pemex y Petrobras, pues dijo que este permitirá la transferencia tecnológica y la posibilidad de que las dos petroleras puedan explorar juntas una zona del Golfo de México.

"Petrobras ha desarrollado técnicas muy relevantes de exploración de petróleo, tanto en aguas profundas como en aguas someras, lo que les permite que lo podría explotarse en 10 años con la exploración, la primera perforación de pozos para ver si hay petróleo, lo han reducido a cerca de 3 años y en algunos casos tiempos de año y medio lo han reducido en meses por el desarrollo tecnológico en la exploración. Nos interesa mucho esta tecnología que han desarrollado y a ellos les interesa cómo hemos mejorado la producción de fertilizantes", dijo.

7:44 Horas | Gobierno federal va por incrementar a 38% generación de energía con fuentes renovables para 2030

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apostará por las energías renovables para la nueva generación de energía eléctrica, pues de los 32 mil MW de capacidad, 22 mil MW de ellos será a través de estas tecnologías, es decir, el 70%, y así pasar de 23 al 38% en la generación de energía a través de tecnologías no contaminantes, informó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

La funcionaria federal destacó que con esto se garantizará la prevalencia del Estado en generación eléctrica con el 61% del mercado y dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la encargada de liderar la transición con proyectos renovables y firmes que sustentan la transición energética, que no sólo se traducirá en beneficios sociales, económicos y ambientales, sino que también fortalecerá la soberanía nacional.