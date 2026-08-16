Mijes advierte riesgos del “modo no” y urge fortalecer la Transformación en NL

Frente a un mensaje de unidad, más de 2 mil personas escucharon a Andrés Mijes señalar que es el momento de frenar el “modo no” del Gobierno estatal y que, en Nuevo León, es necesario y urgente fortalecer la Transformación.

Frente a los reunidos en el municipio de García, Mijes dijo que el desarrollo y crecimiento deben ser parejos y que nadie debe quedarse atrás.

Desde este municipio, en compañía de Judith Díaz, Clara Luz Flores y Waldo Fernández, además de Anabel Alcocer, líder de Morena en Nuevo León, así como diputados y actores políticos locales, Mijes señaló que la gente día a día se está esforzando, pero el gobierno actual le ha quedado mal; por ello, la urgencia de que entre el “modo sí”.

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“Ya estamos hartos del gobierno del no. García es la prueba de lo que pasa a Nuevo León, la gente se esforzó, trabajó y cumplió, el Gobierno se quedó atrás”.

“Ya pagamos demasiado por el no, ahora toca un gobierno que sí sepa, sí pueda, sí cumpla. El modo sí ya viene con la fuerza de todas y todos”, expresó.

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En su mensaje, Mijes también precisó que defiende la Transformación porque sabe que sí funciona y que, de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, habrá una economía más fuerte, más inversiones y más empleo y, a la par, mejores servicios y oportunidades para todas las familias.

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Desde la cabecera municipal, las más de 2 mil personas reunidas se sumaron al llamado de defender la Patria y empujar para que la Transformación sí llegue a Nuevo León en todo su esplendor.