Beatriz Mojica suma liderazgos en Zumpango

La consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, reunió a cientos de guerrerenses durante una asamblea en defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Desde Zumpango del Río, cabecera municipal de Eduardo Neri, distintos liderazgos expresaron su respaldo al proyecto de Mojica y cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los asistentes estuvieron la regidora Sarahí del Carmen Leyva Ayala; la exregidora Martha Sánchez Salgado; los exregidores Bernardo Bautista Rendón y Jorge Pérez Sánchez; así como el comisariado de Bienes Comunales, Leopoldo Sánchez Zaragoza.

También participaron el coordinador de autores y compositores, Ramón Abarca García; el dirigente municipal José Luis Leyva Navarrete; Jesús Rendón Castañón y la dirigente juvenil de Mujeres Guerrerenses, Valeria Castro Leonardo.

Durante el encuentro también se sumaron representantes de asociaciones civiles, entre ellos Jesús Martínez Martínez, representante LGBT, y Ricardo Rendón Bautista, de la Asociación Jóvenes Emprendedores.

A nombre de los exregidores y liderazgos presentes, Bernardo Bautista Rendón destacó la trayectoria de Mojica y su cercanía con las comunidades.

“Bety se ha destacado por ser de los pueblos, por caminar y por representar a las mujeres. El pueblo está con usted, Zumpango está con usted”, expresó.

El exregidor resaltó que Mojica ha recorrido el territorio guerrerense y ha representado las demandas de las comunidades.

Plantean vivienda, agua y empleo

Durante la asamblea, habitantes de Zumpango expusieron algunas de las principales necesidades de la región.

Una vecina solicitó impulsar programas de vivienda digna para familias que carecen de un techo, además de garantizar servicios de agua y drenaje.

Por su parte, un joven de la región Centro señaló la falta de oportunidades laborales para quienes buscan su primer empleo. Propuso fortalecer la agroindustria y el turismo para generar alternativas y evitar que los jóvenes tengan que emigrar.

Asimismo, un productor local planteó atender el problema de escasez de agua mediante la construcción de una presa para captar lluvia en la zona norte de Zumpango.

Mojica llama a convertir la transformación en resultados

Ante las propuestas ciudadanas, Beatriz Mojica afirmó que la transformación debe traducirse en resultados concretos y llegar a todos los rincones de Guerrero.

Se comprometió a continuar impulsando acciones en materia de vivienda, agua, seguridad y empleo, además de promover la participación de proveedores de Eduardo Neri y de Guerrero.

La morenista también llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el principio de “Cooperación sí, subordinación no”.

En la asamblea también participó Leticia Quezada Contreras, dirigente nacional de Construyendo Prosperamos Juntos.