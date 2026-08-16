“El Señor de los Ferraris” es vinculado a proceso

El empresario Justo Aurelio “N”, alias “El Señor de los Ferraris” o “de Los Lamborghinis”, presuntamente relacionado con los grupos delictivos de La Barredora y el Cártel de Noreste, fue vinculado a proceso por un Juez Federal de Control, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.

La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de la Ernestina Godoy, informó que la resolución judicial se obtuvo a partir de los elementos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En su resolución, el Juez Federal de Control también impuso a Justo Aurelio “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, sin precisarse en qué penal se encuentra privado de la libertad, desde su captura el pasado 17 de julio, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en la ciudad de Mérida, Yucatán.

La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para que el MPF presente las conclusiones la investigación complementaria en contra de Justo Aurelio “N”.

El operativo de captura en contra de “El Señor de los Ferraris” se realizó el pasado 17 de julio, para el cumplimiento de una orden de cateo, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un inmueble en la colonia San Ramón Norte, en Mérida.

De acuerdo con investigaciones de la FGR, además de sus presuntos vínculos con los grupos delictivos de La Barredora, que operó principalmente en el estado de Tabasco, y del Cártel del Noreste, Justo Aurelio “N” fue identificado como ejecutivo de la empresa Inmedicen, proveedora de insumos médicos con sede en Villahermosa.

De acuerdo con reportes periodísticos y de autoridades estatales, a Justo Aurelio “N” se le reportó como “fallecido” luego de un ataque armado ocurrido el pasado 8 de marzo de 2025, afuera del establecimiento Fisher’s House, en la ciudad de Querétaro, capital de ese estado, en donde también murió Diego Jesús Méndez Velázquez.

El pasado 17 de julio, tras la captura del vinculado, el Gabinete de Seguridad detalló que durante el cateo se aseguraron 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos, una bolsa de metanfetamina, dólares, joyería, documentos, dispositivos de banca electrónica, equipos de cómputo y medios de almacenamiento digital.

Se estableció que a los objetos asegurados, entre ellos autos de las marcas Porche, Ferrari y Lamborghini, se les estableció un valor calculado de aproximadamente 145 millones 263 mil pesos, los que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, en Mérida.