Pemex y Petrobras compartirán tecnología e impulsarán proyectos: Sheinbaum

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia del convenio de colaboración firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras.

En este contexto, la mandataria consideró que esta alianza permitirá fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos en el futuro.

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado explicó que la cooperación podría derivar en proyectos relacionados con la exploración y extracción de petróleo tanto en aguas profundas como en aguas someras, particularmente en el Golfo de México, además del desarrollo de iniciativas vinculadas con la producción de energía mediante biogás.

La presidenta subrayó también que el convenio cobra relevancia debido a que involucra a las empresas energéticas estatales de México y Brasil, las dos naciones con mayor población y Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina.

Espera reducción de los precios del petróleo

En otro tema, la doctora Sheinbaum se refirió al comportamiento del mercado internacional del petróleo y señaló que los precios han mostrado una tendencia a la baja tras acontecimientos recientes relacionados con Irán.

Ante este escenario, expresó su expectativa de que las cotizaciones internacionales del crudo continúen disminuyendo en beneficio de diversos países y de la estabilidad económica global.