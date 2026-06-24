Con pastel, pozole y juego del Tri, así celebrará Claudia Sheinbaum su cumpleaños 64

Este miércoles 24 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró su cumpleaños número 64 con una jornada de trabajo que comenzó, como es habitual, con la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

La mandataria arribó al Salón Tesorería entre felicitaciones y el canto de Las Mañanitas por parte de periodistas y asistentes a la comparecencia con los medios de comunicación, gesto que fue agradecido por la propia jefa de Estado.

Muchas gracias, gracias a todos, por Las Mañanitas; va a haber pastel”, expresó entre sonrisas la primera presidenta de México.

Durante el intercambio de palabras con los reporteros, Sheinbaum Pardo reveló que festejará de manera sencilla y permanecerá en Palacio Nacional, donde comerá uno de sus alimentos predilectos.

Voy a comer aquí pozole, que es uno de mis platillos favoritos”, comentó.

Este será el segundo cumpleaños que celebra la presidenta como titular del poder Ejecutivo federal. Karina Tejada

Cuestionada si tiene previsto reunirse con sus familiares más cercanos hoy, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México explicó que no, pues reveló que la reunión principal por su cumpleaños se llevará a cabo el próximo domingo, cuando podrá convivir con sus familiares y seres queridos más cercanos.

Además mencionó que este día en particular es más difícil debido a las complicaciones de movilidad que se esperan en la Ciudad de México por el encuentro entre la Selección Mexicana y el presentativo de Chequia en el Mundial de 2026.

En este sentido, se le preguntó a la jefa del Ejecutivo dónde verá el último juego de la fase de grupos del representativo nacional, mencionando que seguirá el mismo desde Palacio Nacional, donde permanecerá durante la jornada.

Por último y al finalizar la conferencia mañanera, el equipo de la presidenta le hizo llegar un pastel por motivo de su onomástico, el cual compartió con los presentes en el Salón Tesorería.

Como dato adicional, este será el segundo cumpleaños que celebra la presidenta como titular del poder Ejecutivo federal; tras cumplir 64 años, aún le restan cuatro más durante su actual mandato.