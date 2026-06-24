Gobierno proyecta que 38% de la energía en México provenga de fuentes renovables para 2030

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, informó que el gobierno de México busca fortalecer la soberanía energética mediante la expansión de la generación eléctrica con tecnologías limpias.

En este sentido, la funcionaria federal mencionó desde Palacio Nacional que la meta para 2030 es que el 38 por ciento de la energía producida en el país provenga de fuentes renovables y no contaminantes.

Durante la presentación de los avances del Plan de Crecimiento de Energías Renovables, la titular de Energía señaló que se incorporará una nueva capacidad de generación de 32 mil 475 megawatts (MW) hacia el final del sexenio.

Del total de nueva capacidad proyectada, se mencionó que 22 mil 376 MW corresponden a energías renovables, equivalente al 70 por ciento del crecimiento previsto en el sistema eléctrico nacional.

La funcionaria destacó en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que el objetivo principal del plan es fortalecer la soberanía nacional a través de la transición energética, garantizando el suministro suficiente de electricidad para hogares, actividades económicas, industria y comercio.

Se va a generar la energía suficiente que el país requiere tanto para cumplir con la justicia energética como para llevar esa energía a todos los hogares y a todas las actividades económicas”, afirmó.

Aunado a lo anterior, la secretaria también confirmó que para 2030 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará el 61 por ciento de la electricidad consumida en el país. Asimismo, del total de capacidad adicional contemplada, alrededor del 70 por ciento será desarrollada por la empresa pública.

La secretaria también confirmó que para 2030 la Comisión Federal de Electricidad generará el 61 por ciento de la electricidad consumida en el país. Especial IA / Fernando Dávila

¿Cómo se llegará a la meta?

Para poder alcanzar la proyección antes citada, González Escobar expuso que existen diversos proyectos previstos entre los que destacan 50 plantas fotovoltaicas y 17 parques eólicos que se construirán en distintas regiones del país.

Actualmente, México genera alrededor de 354 millones de megawatts-hora (MWh) al año. La meta para 2030 es alcanzar una producción de 410 millones de MWh. Las tecnologías incluidas en el plan suman las siguientes capacidades:

Fotovoltaica: 12 mil 204 MW

Fotovoltaica: 12 mil 204 MW Eólica: 6 mil 860 MW

Ciclo combinado: 9 mil 979 MW

Cogeneración eficiente: mil 697 MW

Geotermia: 694 MW

Hidroeléctrica: 536 MW

Termosolar: 150 MW

Combustión interna: 120 MW

Bioenergía: 71 MW

Hidrógeno: 65 MW

Modernizarán hidroeléctricas

Como parte de la estrategia, el gobierno federal realizará inversiones para la modernización y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas del país; estas acciones permitirán incrementar en 70 por ciento la producción de nueva generación eléctrica proveniente de este tipo de infraestructura, contribuyendo al avance de la transición energética nacional.