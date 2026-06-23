La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 23 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 23 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de junio: Video completo

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8:50 Horas | Sheinbaum afirma que recibe y gestiona casos "muy difíciles" de desaparecidos; Rosa Icela atiende a colectivos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las críticas por parte de colectivos por haber recibido ayer en Palacio Nacional al pato Merlín, pues afirmó que ella recibe personalmente y gestiona los casos "más difíciles, dolorosos" de personas desaparecidas, e incluso víctimas de violencia y abuso sexual tanto en la Ciudad de México como en sus giras, sólo que no considera pertinente estarlo publicitando.

"Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello. Con grupos no, con personas, cuando estoy fuera y cuando estoy aquí. La recepción de grupos, de colectivos, lo hace de manera extraordinaria Rosa Icela, Arturo Medina y la compañera de la Comisión de Búsqueda.

"Ella (Rosa Icela Rodríguez) se reúne cada 15 días, ella lo hace muy bien, si lo está haciendo muy bien. Evidentemente yo recibo un caso, otro caso, de casos muy difíciles y muy doloroso (...), recibo de manera personal aquí y también fuera de la ciudad, pero no me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario", explicó.

8:03 Horas | "No se le cierra la puerta a nadie": Sheinbaum sobre partido de Grecia Quiroz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "no se le cierra la puerta nadie" tras la decisión del Congreso de Michoacán respecto al candado que puso a las candidaturas independientes y que afectaría al partido de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y al 'Movimiento del Sombrero'.

"No se le cierra la puerta a nadie. Hay cuatro partidos que están buscando el registro y el Instituto Nacional Electoral tendrá que determinar si cumplieron con los requisitos de ley para tener prerregistro para poder participar en la elección de 2027", comentó.

"Ellos (el Congreso de Michoacán) pusieron una serie de requisitos, lo que me informaron es que lo que se está buscando es que las candidaturas independientes sigan las mismas reglas que los partidos políticos. En todo caso hay mecanismos de impugnación ante el Tribunal Electoral, en caso de que haya habido algo que no corresponde a la Constitución o a las leyes electorales", agregó.