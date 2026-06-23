Sheinbaum rechaza exclusión de Grecia Quiroz tras reforma electoral en Michoacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la polémica desatada en Michoacán tras la reforma electoral aprobada en dicho estado que endurece las reglas para las candidaturas independientes.

En este sentido, la mandataria aseguró que en el país "no se le cierra la puerta a nadie" en materia de participación política, luego de las críticas surgidas por dicha enmienda en la entidad michoacana, señalada por afectar al denominado Movimiento del Sombrero, encabezado por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

Durante su conferencia mañanera, la jefa de Estado mencionó que actualmente existen al menos cuatro organizaciones que buscan obtener registro para competir en las elecciones de 2027, por lo que rechazó que exista una intención de bloquear la participación de nuevos actores políticos.

Primero, no se le cierra la puerta a nadie. Tan es así que hay cuatro partidos buscando el registro para participar en la elección de 2027. Hay mecanismos de impugnación ante el Tribunal Electoral en caso de que haya algo que no corresponda a la Constitución o a las leyes electorales", indicó.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información que le fue proporcionada, el objetivo de las modificaciones en Michoacán sería que las candidaturas independientes compitan bajo reglas similares a las de los partidos políticos. Asimismo, señaló que cualquier inconformidad puede ser llevada ante las autoridades electorales.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país reconoció que no cuenta con información detallada sobre la discusión legislativa en Michoacán y señaló que las explicaciones sobre la reforma corresponden al Congreso local y a las autoridades electorales.

La jefa de Estado señaló que las explicaciones sobre la reforma corresponden al Congreso local y a las autoridades electorales. Cuartoscuro

¿Qué establece la reforma y por qué generó inconformidad?

La controversia surgió tras la aprobación de una reforma al Código Electoral de Michoacán que establece que las candidaturas independientes deberán actuar de manera estrictamente individual, sin coordinación entre sí, ni el uso compartido de símbolos, colores, emblemas, lemas o estrategias que puedan proyectar la imagen de una agrupación política.

Desde finales de mayo, Grecia Quiroz y simpatizantes del Movimiento del Sombrero han denunciado que los cambios tienen una "dedicatoria" contra su organización ciudadana, al considerar que limitan la posibilidad de construir un proyecto político independiente rumbo a las elecciones de 2027.

La alcaldesa de Uruapan ha sostenido que la reforma busca impedir que candidatos ciudadanos puedan organizarse colectivamente y mantener una identidad común, aunque reiteró que su movimiento continuará por la vía independiente y sin incorporarse a partidos políticos.