Sheinbaum asegura que sí recibe a madres buscadoras; rechaza críticas por pato 'Merlín'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que sí ha sostenido reuniones personales con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas e incluso con víctimas directas de diversos casos, sin embargo, señaló que no lo hace público para evitar que dichos encuentros se conviertan en eventos mediáticos.

Lo anterior se desprende tras las críticas surgidas hacia la mandataria por haber invitado a Palacio Nacional al popular pato Merlín y a la familia que lo cuida, mientras algunos colectivos de búsqueda han señalado que no han sido atendidos directamente por ella.

Yo recibo casos muy difíciles y muy dolorosos, que recibo de manera personal, aquí y fuera de la ciudad, pero no me gusta hacer algo mediático de ello, la parte institucional lo atiende Rosa Icela", comentó.

Derivado de lo anterior, Sheinbaum Pardo señaló que la atención permanente a colectivos de búsqueda corresponde principalmente a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a quien calificó como una funcionaria que realiza un trabajo “extraordinario”.

De acuerdo a la jefa del Ejecutivo, la secretaria mantiene reuniones periódicas con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas para dar seguimiento a sus demandas y a los procesos de búsqueda.

Asimismo, la primera presidenta del país ha señalado en ocasiones anteriores que la titular de Gobernación se reúne aproximadamente cada 15 días con colectivos y familiares para informar sobre avances en la localización de personas desaparecidas.

Sheinbaum consideró que la presencia del animal forma parte del ambiente generado por la celebración del Mundial y destacó que detrás de la historia del pato existe una familia con necesidades que también merecen atención. Presidencia

Sheinbaum defiende a pato Merlín

En más sobre el tema, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México defendió la invitación realizada al pato Merlín y su familia durante su conferencia mañanera de ayer (lunes 22 de junio), luego de que familiares de desaparecidos cuestionaran que se diera espacio a ese tipo de actividades mientras continúan exigiendo reuniones con autoridades.

En este contexto, la doctora Sheinbaum consideró que la presencia del animal forma parte del ambiente generado por la celebración del Mundial de Futbol 2026 en México y destacó que detrás de la historia del pato existe una familia con necesidades que también merece atención.