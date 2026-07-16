Avanza dispersión de la Pensión Bienestar; ¿quién cobra hoy y mañana?

El pasado lunes 6 de julio, comenzó la dispersión de fondos de la Pensión del Bienestar, correspondiente al bimestre julio-agosto, donde cuatro sectores de la población se vieron beneficiados.

De acuerdo a información oficial, las Pensiones y Programas para el Bienestar para este 2026 tienen destinada una inversión social de un billón de pesos por parte del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Derivado de lo anterior y con el avance de los días, este jueves 16 y viernes 17 de julio toca el turno de cobrar dicha ayuda a todas aquellas personas cuyo primer apellido inicie con las letras L y M, respectivamente.

Es necesario precisar que el pago del presente bimestre se realiza de acuerdo con la primera letra del apellido y mediante depósito a la tarjeta del Banco del Bienestar, siguiendo este calendario, mismo que se puede consultar en la página: https://www.gob.mx/bienestar

Calendario restante:

L - Jueves 16 de julio.

L - Jueves 16 de julio. M - Viernes 17 y Lunes 20 de julio.

N, Ñ, O - Martes 21 de julio.

P, Q - Miércoles 22 de julio.

R - Jueves 23 y viernes 24 de julio.

S - Lunes 27 de julio.

T, U, V - Martes 28 de julio.

W, X, Y, Z - Miércoles 29 de julio.

En cuanto a los montos que estará recibiendo cada sector, se especificó que en el caso de la Pensión Adultos Mayores, serán 6 mil 400 pesos; para la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; Pensión para personas con discapacidad, 3 mil 300 pesos; programa de Madres Trabajadoras, mil 650 pesos y de Sembrando Vida 6 mil 450 pesos.

En el caso de las y los sembradores del programa Sembrando Vida el pago mensual correspondió al mes de junio y este se realizó ya el pasado jueves 9 de julio.

Por último, datos de la Secretaría del Bienestar resaltan que la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a un total de 16 millones 571 mil 522 personas, lo que representa una inversión social, solo de enero a julio de 2026, de 378 mil 817 millones de pesos (mdp).