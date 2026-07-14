La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 14 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 14 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

9:07 Horas | "No pensamos que haya delito que perseguir": Sheinbaum ante audio de gobernadora de Baja California

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en el audio filtrado de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, no se escucha o da información que comprometa la seguridad nacional del país ni del estado, por lo que, dijo, su gobierno no considera que haya un delito que perseguir.

"No es escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California, nada que lo comprometa. Ella lo explica, no pensamos que haya un delito que perseguir porque no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con el comprometerla seguridad. Ella hace sus propias gestiones personales, cuando le pregunté ella me dijo que está haciendo las gestiones personales para ver, pero no es a costa de una revelación relevante", comentó.

8:33 Horas | FGR presentará informe sobre entrega de piloto que trasladó a El Mayo a EU: García Harfuch

La Fiscalía General de la República (FGR) dará un informe detallado sobre la entrega del Jando, el piloto que manejó la aeronave en la que fue trasladado desde Sinaloa hacia Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"Justo ayer tuvimos una reunión con la FGR y es la propia la FGR la que va a dar toda la información. Ese caso (del piloto) lo tiene la fiscalía desde antes de esta administración", puntualizó.

8:13 Horas | En mesas de seguridad estatales no hay información sensible que preocupe sea compartida: García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que en las mesas de seguridad no hay información "sensible" que preocupe al gobierno federal luego de que se filtrara una llamada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en donde supuestamente hablaba con autoridades de Estados Unidos.

"En los audios que se hicieron públicos no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no sólo autoridades estatales y federales, se identifica la incidencia delictiva diaria, más no hay información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartida con alguna autoridad si es que fuera el caso que es con alguna autoridad porque todavía no se sabe con qué autoridad era la persona con quien estaba hablando", dijo el funcionario federal.

7:34 Horas | Sheinbaum presume reducción del 48% del homicidio doloso; "representa vidas salvadas"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió que desde el inicio de su administración y con corte a junio de 2026 el homicidio doloso se redujo 48%. "Junio de 2026 tuvo la mitad o casi la mitad de los homicidio que septiembre de 2024", puntualizó.

La mandataria dijo que más allá del número, esto representa vidas salvadas, vidas que no se perdieron y adelantó que los delitos de alto impacto también muestran una reducción "muy significativa". En este rubro la disminución fue del 53%.

Mañanera de Sheinbaum hoy 14 de julio: Video completo