Por malos olores en Nuevo León realizan inspección a Refinería de Cadereyta
Autoridades ambientales y Pemex revisan las instalaciones de la Refinería de Cadereyta ante reportes de olores atípicos en Monterrey
Luego de los reportes de malos olores en la zona metropolitana de Monterrey, autoridades ambientales federales y del Gobierno de Nuevo León, así como Petróleos Mexicanos (Pemex), acordaron fortalecer la inspección, monitoreo y evaluación para determinar de dónde provienen e implementar las medidas correspondientes.
Apenas ayer jueves, el mandatario del estado, Samuel García, habló del tema de los olores atípicos y anunció una visita de inspección a la Refinería de Cadereyta.
Después de una reunión técnica realizada el día de ayer, 3 de septiembre, y de un recorrido por las instalaciones de la Refinería de Cadereyta, representantes de las instituciones participantes revisaron los trabajos efectuados hasta el momento y acordaron reforzar la coordinación, el intercambio de información y acciones conjuntas”, precisó Pemex en un comunicado.
Añadió que, como parte de estos trabajos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó sobre la visita de inspección realizada a la Refinería de Cadereyta el pasado 31 de agosto, cuyos resultados se encuentran en proceso de evaluación.
Además, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizará una evaluación en las áreas previamente identificadas en la zona metropolitana de Monterrey, mediante el monitoreo de contaminantes para identificar las posibles fuentes de emisiones, y continuará, con el apoyo de Pemex, el monitoreo en el área de influencia de la Refinería.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) brindará asistencia técnica para la revisión y validación de los resultados de estas evaluaciones, a partir de los cuales se definirán las medidas para mejorar la calidad del aire en la ZMM, en beneficio de la población.