Por malos olores en Nuevo León realizan inspección a Refinería de Cadereyta

Luego de los reportes de malos olores en la zona metropolitana de Monterrey, autoridades ambientales federales y del Gobierno de Nuevo León, así como Petróleos Mexicanos (Pemex), acordaron fortalecer la inspección, monitoreo y evaluación para determinar de dónde provienen e implementar las medidas correspondientes.

Apenas ayer jueves, el mandatario del estado, Samuel García, habló del tema de los olores atípicos y anunció una visita de inspección a la Refinería de Cadereyta.

Después de una reunión técnica realizada el día de ayer, 3 de septiembre, y de un recorrido por las instalaciones de la Refinería de Cadereyta, representantes de las instituciones participantes revisaron los trabajos efectuados hasta el momento y acordaron reforzar la coordinación, el intercambio de información y acciones conjuntas”, precisó Pemex en un comunicado.

Añadió que, como parte de estos trabajos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó sobre la visita de inspección realizada a la Refinería de Cadereyta el pasado 31 de agosto, cuyos resultados se encuentran en proceso de evaluación.

Además, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizará una evaluación en las áreas previamente identificadas en la zona metropolitana de Monterrey, mediante el monitoreo de contaminantes para identificar las posibles fuentes de emisiones, y continuará, con el apoyo de Pemex, el monitoreo en el área de influencia de la Refinería.

Cuartoscuro

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) brindará asistencia técnica para la revisión y validación de los resultados de estas evaluaciones, a partir de los cuales se definirán las medidas para mejorar la calidad del aire en la ZMM, en beneficio de la población.