Semar desmantela en Sinaloa el segundo mega laboratorio de drogas más grande del sexenio

Elementos de infantería de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), localizaron y desmantelaron tres laboratorios clandestinos destinados a la fabricación de drogas sintéticas en las inmediaciones de Corralejo y Corral Viejo, Sinaloa.

Durante las operaciones fueron asegurados aproximadamente 16.8 toneladas de aparente metanfetamina en diferentes fases de elaboración, además de 645 litros de la sustancia que todavía se encontraba en proceso de cocimiento.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Elementos navales junto a parte de las 16.8 toneladas de metanfetamina aseguradas en la zona de Corralejo. Especial

Mega laboratorio de Corralejo: Pérdidas millonarias para el narco

El hallazgo de mayor relevancia ocurrió el 3 de septiembre, cerca de Corralejo, donde agentes navales ubicaron un complejo que se extendía sobre una superficie aproximada de 5 mil 700 metros cuadrados.

En ese punto se encontraron 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción, 4 mil 350 litros de precursores y químicos esenciales, así como 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas empleadas para fabricar drogas.

Por sus dimensiones y capacidad operativa, las autoridades federales lo identificaron como el segundo laboratorio clandestino más grande desmantelado durante la actual administración.

Cálculos oficiales señalan que la destrucción de esta instalación ocasionó pérdidas cercanas a 347 millones de dólares a las organizaciones criminales involucradas, además de limitar su infraestructura logística y su capacidad para producir y distribuir narcóticos.

El equipo de erradicación de la Marina inhabilitó recipientes con droga en su fase final de cristalización. Especial

Operativos simultáneos: Más aseguramientos en Sinaloa

Un día antes, el 2 de septiembre, los efectivos federales encontraron otro laboratorio de unos 800 metros cuadrados en la misma zona de Corralejo.

Ahí decomisaron 300 kilogramos de aparente metanfetamina terminada y 645 litros del producto en cocimiento. También localizaron 450 litros y 165 kilogramos de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, junto con diversos utensilios utilizados en el proceso de fabricación.

La tercera intervención se realizó ese mismo día en las inmediaciones de Corral Viejo. El centro clandestino ocupaba alrededor de 450 metros cuadrados y almacenaba 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada.

En el inmueble también fueron asegurados 200 litros de químicos esenciales, una tonelada 750 kilogramos de sustancias de uso dual, quemadores, tinas, plantas generadoras de electricidad, básculas y otros equipos.

En conjunto, los tres centros de producción abarcaban cerca de 6 mil 950 metros cuadrados. Los indicios quedaron incorporados a las respectivas carpetas de investigación, mientras que las instalaciones fueron inutilizadas bajo la supervisión del Ministerio Público federal.

De acuerdo con el balance de la Marina, cinco laboratorios clandestinos han sido desmantelados durante las últimas semanas. Estas operaciones permitieron retirar aproximadamente 18.2 toneladas de metanfetamina, 10 toneladas y 6 mil 845 litros de sustancias químicas.

La afectación económica acumulada para las organizaciones delictivas supera los 400 millones de dólares, según las estimaciones de las autoridades federales.