Huracanes en el Pacífico hoy: Estados afectados por lluvias y mar de fondo

Impulsado por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico debido al fenómeno de El Niño, un inusitado tren de huracanes se mantiene activo mar adentro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Miami mantienen vigilancia estricta sobre las trayectorias de Marie, Karina y Lowell.

Trayectoria de Marie, Karina y Lowell

El SMN que el huracán Marie, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localiza aproximadamente a 885 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Destacó que la amplia circulación de Marie refuerza la probabilidad de lluvias fuertes en Baja California Sur.

En tanto, el huracán Karina, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 2 mil 685 kilómetros al oeste-suroeste de Ensenada, Baja California, sin afectar las costas nacionales.

Por su parte, el ojo del huracán Lowell, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se mueve hacia el oeste cerca a 13 kilómetros por hora y se espera que registre un giro brusco hacia el norte-noreste el próximo domingo.

Pronóstico de lluvias en México por estados

La amplia circulación del sistema meteorológico generará precipitaciones generalizadas en varias regiones del país:

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte, centro, oeste), Oaxaca (este), Tabasco (oeste, sur) y Veracruz (sur).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro, sur), Chihuahua (norte, oeste, suroeste), Durango (oeste, noroeste), Nayarit (norte, costa) y Sinaloa (norte, centro, sur).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora y Yucatán.

Intervalos de chubascos: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Condiciones de temperatura y mar de fondo

Calor extremo (40 °C a 45 °C): Norte de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas elevadas (35 °C a 40 °C): Península de Yucatán, vertiente del Golfo de México, Pacífico sur y central.

Oleaje elevado:

3.0 a 4.0 metros: Costas de Baja California Sur.