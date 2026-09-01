Se reduce la deuda de Pemex y se fortalece a la CFE, destaca Informe de Gobierno

La estrategia para mejorar los niveles de producción de crudo y combustibles, la reducción de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) y una mayor generación de energías renovables como parte del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son algunos de los puntos que destaca el Segundo Informe de Gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum.

El documento enviado al Congreso de la Unión destacó que estas acciones tienen como principal objetivo el recuperar y alcanzar la soberanía energética, así como garantizar el suministro confiable de electricidad y combustibles, ampliar la infraestructura estratégica y acelerar la transición hacia fuentes renovables.

Uno de los resultados que más destaca el Segundo Informe es la reducción de 20 mil millones de dólares de la deuda de Pemex, la cual al 30 de junio de 2026 se ubicó en 77.5 mil millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014, con una reducción de 11.6% respecto al cierre de 2025 y de 26.7% frente a 2018.

Como parte de estas acciones se llevó a cabo el pago a proveedore y contratistas por 582 mil millones de pesos en 2025 y 248 mil millones de pesos en el primer semestre de 2026.

Sobre la producción dijo que en el último año esta se ubicó en 1.77 millones de barriles por día, además de que se logró la perforación de 70 pozos en desarrollo y 12 de exploración, entre otros trabajos.

Estas acciones, junto con la rehabilitación de infraestructura crítica y la gestión de la declinación natural de los campos, contribuyeron a mantener la capacidad operativa y la estabilidad de la producción.

Para ello, entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se destinaron 11 mil 704 millones de dólares.

Refinación

El documento también destacó el avance en la operación de las refinerías, pues del primero de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, el Sistema Nacional de Refinación (SNR) procesó en promedio de un millón 81 miles de barriles diarios de petróleo crudo, 20.3% más.

Tan solo en el caso de la Refinería Olmeca procesó en promedio, 188 miles de barriles diarios de petróleo crudo, alcanzando su punto máximo en diciembre de 2025, mes en el que procesó 263 mil barriles diarios, equivalente a 77% de su capacidad instalada.

CFE fortalecido

En el caso del sector de electricidad, se creó el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que contempla la incorporación de 22 mil megawatts de nueva capacidad de generación y definió áreas de participación para los actores privados con proyectos renovables.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 entraron en operación cuatro nuevas centrales de ciclo combinado que adicionaron mil 750 megawatts de capacidad de generación de energía eléctrica.