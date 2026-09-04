Confirman extradición de Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la solicitud confirmó que el Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos, la extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Al realizar su conferencia matutina desde Guadalupe, Zacatecas, la Mandataria federal fue consultada sobre la investigación de la pareja del exfuncionario federal, quien está preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada y la falsedad de declaraciones.

El imputado "probablemente está relacionado con una ingeniería financiera la cual fue creada por Genaro García Luna". Reuters

“Es una investigación que viene desde hace tiempo de la Fiscalía General de la República”, confirmó.

El Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez. La petición, formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) y canalizada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se encuentra actualmente bajo análisis de las autoridades estadounidenses.

La FGR la requiere por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y peculado. La acusación penal proviene de una orden de captura librada en México desde 2023.

Las investigaciones mexicanas señalan a que Pereyra formó parte clave de una presunta red delictiva que obtuvo 10 contratos ilegales para el equipamiento de cárceles federales, provocando un desvío superior a los 5 mil millones de pesos del erario mexicano.