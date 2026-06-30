Magnicharters, estafa en el aire; agentes de viajes independientes alistan demanda

Un grupo de más de 90 agentes de viajes en México alista una demanda colectiva en contra de los dueños de la aerolínea turística Grupo Aéreo de Monterrey S.A. de C.V., mejor conocida como Magnicharters, por el probable delito de fraude, luego de que ésta dejara a miles de pasajeros varados desde el pasado 11 de abril.

Los afectados, quienes semanas antes de la repentina desaparición de la aerolínea vendieron cientos de paquetes con vuelos, hospedajes y traslados que ascienden a los 12 millones 481 mil pesos, se enteraron de su cese de operaciones por medio de un correo que originalmente hablaba de una cancelación de viajes por sólo dos semanas, del 11 al 25 de abril, “debido a problemas logísticos”.

Pero han pasado más de dos meses y Magnicharters ha desaparecido del mapa: sus sucursales principales en Ciudad de México; Cancún, Quintana Roo, y Monterrey, Nuevo León, están vacías, los espacios que ocupaban en los hangares han desaparecido y su página de internet sólo presenta un correo al que nadie responde. La única señal de su existencia que han dado es su intento fallido de entrar a concurso mercantil.

Hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta de Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V , Magnicharters ”, dijo a Excélsior la vocera del grupo Agencias de Viajes Unidas , Fabiola López, agregando que “es un ( fraude ) muy bien planeado porque ésto no es de un día. Ésto, supongo, que ya venían orquestando desde un año atrás y el tiempo nos lo dirá”.

Los agentes acusan a los fundadores y principales socios de esta empresa, los hermanos Luis Fernando, Augusto Adolfo, Gabriel Antonio y José David Bojórquez Maza, de estar “escondidos”, toda vez que no han podido ser contactados ni siquiera por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las sucursales principales en Ciudad de México; Cancún, Quintana Roo, y Monterrey, Nuevo León, están vacías. Ariel Rodríguez

Físicamente ha sido imposible localizarlos para poderles notificar las quejas. Sin embargo, los procedimientos administrativos consideran otro tipo de vía para poder hacerles la notificación y que pueda continuar su curso el procedimiento”, dijo la subprocuradora de Servicios, Rebeca Sánchez, quien reveló a Excélsior que las quejas contra Magnicharters ascienden a más de 400 expedientes y un estimado de más de 9 mil afectados por cancelación de vuelos tan sólo entre abril y mayo.

Este diario también intentó contactar a líderes de la aerolínea, incluso vía telefónica y WhatsApp, pero no hubo una respuesta. Para los agentes de viajes afectados, esto es otra señal del supuesto fraude millonario que se dicen víctimas.

Pues no sabemos nada de ellos, o sea, realmente, se desaparecieron”, dijo el señor Pablo Gasca, dueño de la Agencia Redes Turísticas en Ciudad de México , quien exige un reembolso para devolver el dinero.

“Hicimos un depósito todavía de 5 mil pesos, unos días antes hice cobros igual, con el dispositivo, por 45 mil pesos, y ese dinero lo tienen ellos”, explicó el agente que dice que asumió una deuda de 371 mil pesos para reponer las vacaciones de sus clientes.

“No tenemos para pagar, estamos negociando con los clientes”, agregó.

“Queremos a alguien en la cárcel”

Aunque los clientes perjudicados son miles, los agentes de viajes reportan las mayores represalias hacia ellos, porque han tenido que asumir la responsabilidad financiera a nombre de la aerolínea regiomontana. Algunos han llegado a acuerdos con sus clientes para reponer los viajes “perdidos”, pero otros aseguran que no pueden ni dormir de saber que tiene que reembolsar miles de pesos a sus clientes.

Han pasado más de dos meses y Magnicharters ha desaparecido del mapa. Imagen Televisión

Por las noches me entra mucho la ansiedad y lloro de la impotencia”, dijo Alicia Osorio , una agente de viajes en Morelos cuyos clientes pagaron un paquete turístico para 72 personas con destino a Cancún , Quintana Roo, que salía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el 22 de abril.

Sus pasajeros no sólo no volaron 10 días después del cese de operaciones de la empresa regiomontana, sino que tampoco tenían un sitio a donde llegar, y ahora la responsabilizan a ella de los más de 800 mil pesos pagados por el paquete turístico que también incluía traslados.

Marco al hotel para ver si existía la reservación. Me comentan que ‘sí existe una reserva, pero no está pagada’”, relató sobre el día que los vuelos de sus clientes se habían cancelado.

Es muy complicado porque no creo poder solventar ese gasto, tendría que cerrar mi negocio si esto se dificulta”, lamentó.

Otro ejemplo es Blanca Flores, dueña de la agencia de viajes Viatori Tours, en Monterrey. Ella vendió paquetes de Magnicharters a 80 familias para distintas fechas en lo que resta del año y dice que tiene los recibos para comprobar un supuesto desfalco de un millón 351 mil pesos, los cuales anhela devolver a sus clientes.

He soñado que me llega el dinero a la tarjeta de la agencia y que de a poquito le hablo a mis clientes que vengan por su dinero, hacer sobrecitos y tengan su dinero. Sí lo soñé, se sintió bien y ya desperté y ya no”, confesó.

La responsabilidad financiera de la aerolínea regiomontana es nula, por lo que los agentes de viajes tienen que enfrentar a los clientes. Imagen Televisión

Ambas mujeres se unieron al Grupo Agencias de Viajes Unidas que, a la fecha, cuenta con 91 agentes en todo el país. En conjunto, los agentes reclaman el reembolso de casi 12.5 millones de pesos que, aseguran, están intentando reponer, además de que se investigue a los dueños de Magnicharters por el probable delito de fraude.

Es una cantidad impresionante que nosotros no tenemos porqué pagar, perder algo que nos ha tomado tanto tiempo construir (...) Pedimos la justicia para que los detengan porque nos han defraudado. A mí me defraudaron con más de 200 mil pesos”, denunció María Elena Balpuesta, dueña de Viajes Pegaso, en la CDMX.

Cuestionada sobre qué significaba para ella la palabra “justicia” en este caso, respondió: “Queremos a alguien en la cárcel”.

“Familia Bojórquez, den la cara como nosotros dimos la cara a los clientes”, agregó Osorio, la agente de Cuernavaca, Morelos.

Encantaron a los agentes… y luego los abandonaron

Originalmente, la empresa de los hermanos Bojórquez Maza surgió como una agencia de viajes, un negocio que supuestamente aprendieron de sus familiares, los Bojórquez Patrón.

Pero cuando adquirieron el Grupo Aéreo de Monterrey de S.A. de C.V. en 1994 –como lo indican los registros de Registro Público de Comercio– lo lógico era que también ofrecieran paquetes de viajes con hospedajes y traslados a través de agencias de viajes independientes.

Por más de 30 años, Magnicharters no apostó por campañas publicitarias masivas para competir contra las otras aerolíneas. Su estrategia consistía en soldados en el campo, que cobraban una comisión a cambio de llenar sus aeronaves y recibir pagos: agentes independientes.

En las mejores épocas de Magnicharters, recordó el señor Julio Salgado, dueño de la agencia capitalina ItsMexitravel, los hermanos Bojórquez Maza invitaban a los agentes con mayores ventas a retiros y eventos de agradecimiento en Cancún, una forma de agradecimiento por los clientes que les llenaban sus aeronaves cada año.

Yo creo fue un amor tóxico de nosotros hacia don José Bojórquez Maza y también sus empleados, porque ellos ocultaron muchas cosas”, dijo el agente cuya deuda por la cancelación de vuelos supera los 500 mil pesos.

Tras adquirir el mayor monto de acciones de Grupo Aéreo de Monterrey S.A. de C.V. en el 94, los hermanos Bojórquez Maza reportaron una serie de asambleas ante el Registro Público de Comercio, donde se muestra a Luis Fernando como presidente de la empresa; a Gabriel Antonio, como secretario, y a Augusto Adolfo y José David, como vocales y principales accionistas. Su último cambio registrado fue en 2017, con Gabriel Antonio como el representante de la sociedad.

Que rindan cuentas: primo de los dueños

Otro agente afectado por la desaparición de Magnicharters es el señor Armando Bojórquez Patrón, primo y presunta víctima de los hermanos Bojórquez Maza.

En entrevista para Excélsior, el presidente de la llamada agencia de viajes más antigua del país, Viajes Bojórquez, confesó que no sólo no tiene contacto con sus primos desde que ellos se alejaron de su familia cuando decidieron emprender su propio negocio de viajes turísticos, sino que el cese de operaciones de la aerolínea lo ha obligado a asumir una deuda de alrededor de 700 mil dólares (cerca de 12.4 millones de pesos) por los mil paquetes turísticos que adquirió a través de ellos antes de que desaparecieran.

No los tenemos localizados, desgraciadamente, para que nos ayuden a responder porque han afectado mucho a nuestra economía de la empresa”, aseguró.

Fabiola López, una de las afectadas, exige justicia. Imagen Televisión

Desde su oficina en Ciudad de México, confesó que el escándalo detrás de la desaparición de la empresa de sus primos ha perjudicado la reputación de su empresa y apellido, al punto que clientes afectados han llegado a sus sucursales a exigir respuestas porque ven el apellido Bojórquez en la entrada.

“Tenía una relación con ellos más comercial que ya de familia, incluso a ellos no les gustaba que dijéramos que éramos primos (...) Ellos se consideraban ricos porque tenían aviones y nosotros los pobres porque éramos agentes de viajes pequeños”, aseguró.

No sólo pide no ser asociado con ellos, sino que aseguró que buscará unirse a la demanda colectiva de los otros agentes para buscar una reparación económica.

Se tiene que buscar a los responsables y localizarlos y que rindan cuentas lo más pronto posible”, enfatizó.

Don Armando relató que el cese de operaciones incluso afectó a pasajeros que volaban a la Habana, Cuba, uno de los destinos internacionales que Magnicharters todavía frecuentaba. Pero el problema aún continúa y las medidas de contención siguen vigentes, toda vez que tiene que averiguar cómo reponer los viajes de clientes que volaban en julio y agosto, “una de las temporadas más importantes para Magnicharters”.

Ante la falta de acción por parte de las autoridades, el señor Bojórquez Maza aseguró que “no hay ningún apoyo hasta ahorita anunciado, no hay ningún apoyo real”.

Confesó que espera que la justicia mexicana intervenga en esta situación para que no solamente se indemnice a los afectados, sino que se limpie el apellido de su familia, uno que considera relevante en el sector turístico porque, explicó, su padre, el señor Alberto Bojórquez Pérez, fue un pionero en la industria turística de Cancún, al servir como consejero del expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) cuando, a través de la extinta Infratur, inició la construcción de este destino.

Denuncias fragmentadas

El problema para los afectados es que sus denuncias no avanzan por dos razones. La primera está relacionada con su profesión, ya que, al ser intermediarios en un servicio, la Profeco no logra reconocerlos como víctimas directas, además de que esta dependencia carece de atribuciones para actuar rápidamente de manera penal.

Mientras que la segunda tiene que ver con las denuncias en las fiscalías, donde sus denuncias se han fragmentado por estados y no se contempla el presunto fraude como un esquema completo, sino quejas individuales –sin contar que no se puede denunciar un delito que no ha ocurrido–.