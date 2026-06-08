Mundial 2026: los aeropuertos garantizan los 104 partidos para fans que pasarán horas viajando

El Mundial de 2026 será el más grande en la historia del futbol. Nunca antes una Copa del Mundo había reunido a 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones. Tampoco había exigido una logística de transporte tan extensa para equipos, medios de comunicación y aficionados.

Mientras las ciudades sede ultiman detalles para recibir a millones de visitantes, otro escenario se prepara para convertirse en protagonista silencioso del torneo: los aeropuertos.

Las largas distancias entre sedes, la expansión del formato y la necesidad de seguir a las selecciones durante varias semanas convertirán a las terminales aéreas en una extensión natural de la experiencia mundialista. Para muchos aficionados, una parte importante del torneo transcurrirá entre salas de espera, conexiones y vuelos.

La magnitud del desafío ha llevado a empresas de medios y operadores aeroportuarios a diseñar estrategias específicas para mantener conectado al público durante el evento.

Se pondrá seguir la inauguración del Mundial en la que jugará México. REUTERS

Garantizan juegos en aeropuertos de EU

FOX Sports y ReachTV anunciaron una alianza para transmitir en vivo los 104 partidos del Mundial 2026 en más de 80 aeropuertos de Estados Unidos, una decisión que refleja el volumen de viajeros que se espera durante la competición.

Desde el partido inaugural del 11 de junio hasta la final del 19 de julio, los pasajeros podrán seguir los encuentros en miles de pantallas instaladas en terminales y zonas de embarque de todo el país.

La cobertura incluirá los partidos en directo, programas previos, resúmenes, repeticiones, análisis de selecciones y contenido relacionado con las ciudades anfitrionas. La iniciativa responde a una realidad evidente. A diferencia de ediciones anteriores, muchos aficionados deberán recorrer miles de kilómetros para acompañar a sus equipos.

Una selección podría disputar la fase de grupos en distintas ciudades separadas por varias horas de vuelo. Lo mismo ocurrirá con los seguidores que intenten asistir a más de un partido durante el torneo.

Para numerosos viajeros, los aeropuertos dejarán de ser únicamente un punto de tránsito y se transformarán en lugares donde seguir el desarrollo de la Copa del Mundo.

La expansión del Mundial cambia la forma de viajar

La edición de 2026 representa un cambio histórico para la FIFA.

El torneo pasará de 32 a 48 participantes y de 64 a 104 partidos. Además, se jugará en 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Las distancias entre algunas ciudades son comparables a las de vuelos internacionales en otras regiones del mundo.

Un aficionado podría ver un partido en Nueva York y pocos días después necesitar trasladarse a Dallas, Seattle, Los Ángeles o Ciudad de México para seguir a su selección.

La propia estructura del torneo obliga a planificar desplazamientos continuos durante más de un mes. Las aerolíneas, aeropuertos y operadores turísticos prevén uno de los periodos de mayor movimiento de pasajeros en la década.

Aeropuertos, partes de la experiencia mundialist

ReachTV alcanza una audiencia estimada de 51 millones de espectadores mensuales y opera en más de 80 aeropuertos estadunidenses.

De acuerdo con la empresa, cerca del 75 por ciento de su audiencia se concentra en las 20 principales áreas metropolitanas del país, muchas de ellas vinculadas directamente con el Mundial.

La compañía considera que el torneo ofrecerá una oportunidad única para conectar con una audiencia cautiva que pasará horas esperando vuelos o realizando conexiones.

Por su parte, FOX Sports destacó que el acuerdo permitirá ampliar el alcance de su cobertura durante el torneo y acercar el contenido a los aficionados en momentos donde tradicionalmente no tendrían acceso a una transmisión completa.

La programación incluirá además reportajes sobre las ciudades anfitrionas estadounidenses, análisis de las 48 selecciones participantes y contenido exclusivo producido durante la competencia.

Durante 39 días, miles de vuelos conectarán ciudades anfitrionas, selecciones y aficionados. Entre despegues y aterrizajes, buena parte de la Copa del Mundo también se vivirá frente a las pantallas de los aeropuertos.