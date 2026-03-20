Grupos criminales de 13 países operan en casi todo México, alerta académico

El especialista en seguridad pública Víctor Manuel Sánchez Valdés descartó que la presencia en la Ciudad de México de Juan Carlos Montero Mestre, alias “Lobo Menor”, líder de “Los Lobos”, facción ecuatoriana vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, estuviera relacionada con el proceso de sucesión dentro de la organización liderada por el extinto Nemesio Oseguera “El Mencho”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila consideró que el presunto líder criminal se encontraba en México con el objetivo de esconderse.

Presunta huida tras el caso Villavicencio

Difícilmente se podría pensar que ‘Lobo Menor’ estaba en México para este proceso de sucesión; más bien, la banda de “Los Lobos” lleva trabajando unos seis años con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Ecuador. Son sus principales aliados y uno de los principales proveedores de cocaína de la organización. Y dado que este personaje se había visto involucrado en la muerte del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, pues había tenido que huir de Ecuador y eso es muy común en estas mafias extranjeras.

Es decir, que cuando se meten en problemas en sus países de origen vienen a México y la organización aliada les da como una especie de asilo y los esconde”.

Los restos de 'El Menco' fueron enterrados en Zapopan el pasado 2 de marzo. Cuartoscuro y Especial | Diseño: Jimena Campuzano

Posición dentro de la estructura del CJNG

Sánchez Valdés expuso que el hecho de ser hijastro de Nemesio Oseguera, “de ser sobrino de la familia González Valencia, que son quienes manejan toda la parte financiera y de lavado de dinero de la organización, le daba una posición preeminente, entre otros aspirantes”. Presencia de mafias extranjeras en México

El académico confirmó que grupos delictivos de al menos 13 países operan en 30 de las 32 entidades federativas.

Están presentes a lo largo y ancho de todo el país”, advirtió, al identificar una mayor recurrencia de bandas provenientes de Colombia, Venezuela y El Salvador, aunque también documenta la actividad de mafias europeas, particularmente de Italia, Albania, Rusia y Rumania.

Diversificación de actividades ilícitas

Estas organizaciones no solo han ampliado su alcance geográfico, sino que también han diversificado sus operaciones criminales. Entre las principales actividades se encuentran el tráfico de personas migrantes, especialmente de origen centroamericano y venezolano, así como el control de redes de prostitución en zonas turísticas y urbanas como la Ciudad de México y la Riviera Maya.

Riviera Maya

También participan en la explotación ilegal de recursos naturales, incluida la tala clandestina en la selva Lacandona, detalló el especialista.

Alianzas con cárteles y esquemas de extorsión

A estas actividades se suman esquemas de extorsión como el denominado “gota a gota”, impulsado principalmente por bandas sudamericanas, además de operaciones de lavado de dinero vinculadas con organizaciones mexicanas.

En este ámbito, Sánchez Valdés mencionó la participación de la mafia albanesa en actividades financieras asociadas al Cártel del Pacífico.

La Pastrana fue detenida en Cancún con droga, armas y dinero, señalada como presunta líder del Cártel del Pacífico. Especial

El académico subrayó que, lejos de operar de manera aislada, la mayoría de estas redes criminales extranjeras establecen alianzas con grupos locales.

Casi todas hacen alianza con bandas mexicanas como mecanismo de protección”, explicó. Estas asociaciones incluyen tanto a grandes cárteles como el CJNG y el de Sinaloa, así como a estructuras regionales y locales.

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