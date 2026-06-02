Maestros en Chiapas toman casetas; cobran 'cuota' de 50 pesos para viajar a CDMX
En el segundo día del paro laboral en Chiapas, maestros disidentes tomaron el control de tres casetas de peaje estratégicas.
En el segundo día de paro laboral en Chiapas, maestros tomaron tres casetas de peaje ubicadas en los municipios de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla, donde solicitaron a los automovilistas una “cooperación” de 50 pesos.
En la caseta de Chiapa de Corzo, los docentes repartieron propaganda sobre las acciones emprendidas para exigir la abrogación de las leyes educativas y de la Ley del ISSSTE, así como la cancelación del sistema de pensiones y la aplicación de la bilateralidad. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
El dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, Isael González Vázquez, afirmó que la acción de boteo permitirá que los docentes en paro puedan trasladarse a la Ciudad de México.