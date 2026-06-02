Maestros en Chiapas toman casetas; cobran 'cuota' de 50 pesos para viajar a CDMX

En el segundo día de paro laboral en Chiapas, maestros tomaron tres casetas de peaje ubicadas en los municipios de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla, donde solicitaron a los automovilistas una “cooperación” de 50 pesos.

En la caseta de Chiapa de Corzo, los docentes repartieron propaganda sobre las acciones emprendidas para exigir la abrogación de las leyes educativas y de la Ley del ISSSTE, así como la cancelación del sistema de pensiones y la aplicación de la bilateralidad. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

El dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, Isael González Vázquez, afirmó que la acción de boteo permitirá que los docentes en paro puedan trasladarse a la Ciudad de México.