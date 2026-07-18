Semar apoya en detenciones de narcomenudistas en la CDMX

Como parte de un operativo coordinado contra el narcomenudeo, elementos de Infantería de Marina de la Secretaría de Marina (Semar) brindaron seguridad perimetral durante la ejecución de dos órdenes de cateo encabezadas por personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo.

Las diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea en inmuebles localizados en la colonia Pueblo San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, y en la colonia La Nopalera, en la alcaldía Tláhuac.

La Semar apoyó en cateos contra narcomenudeo en CDMX; seis detenidos y más de 400 dosis de drogas aseguradas. Especial

Al concluir las intervenciones, las autoridades reportaron la detención de seis personas, presuntamente relacionadas con actividades de distribución de drogas.

Durante los cateos fueron aseguradas 197 dosis y 2.5 kilogramos de vegetal verde seco con características similares a la marihuana, 98 dosis de una sustancia con características propias de la cocaína y 149 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina. Asimismo, se localizó un arma de fuego corta, un cargador y cuatro cartuchos útiles.

Los seis detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con los narcóticos, el arma y los demás objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su probable responsabilidad e integrar la carpeta de investigación correspondiente.