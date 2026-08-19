Maestro es cesado tras difundirse video de conducta inapropiada con alumno en Acámbaro

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) determinó la separación definitiva de un maestro de la Secundaria General 20 “Centeotl”, en Acámbaro, luego de que se difundieran en redes sociales videos en los que aparece interactuando de manera inapropiada con alumnos dentro del plantel.

La dependencia estatal informó que, después de realizar las actuaciones correspondientes, el docente dejó de formar parte del sistema educativo de dicha entidad. El caso generó preocupación entre integrantes de la comunidad escolar y padres de familia.

El tema se hizo tan viral en redes sociales que llegó hasta la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien respaldó la actuación de las autoridades educativas y aseguró que se actuó de inmediato una vez que el gobierno estatal tuvo conocimiento de los videos.

La mandataria guanajuatense hizo un llamado a madres y padres de familia para que reporten cualquier comportamiento inapropiado dentro de las escuelas y no esperen a que una situación llegue a redes sociales para denunciarla.

Nos ayuda muchísimo cuando nos comparten estos videos donde haya algún mal actuar, alguna falta de ética de cualquier funcionario público, en este caso un maestro, de inmediato tomamos cartas en el asunto”, apuntó.

La gobernadora explicó que el docente fue citado ante la delegación educativa y que su contrato fue rescindido, por lo que ya no estará frente a un grupo. También señaló que el área jurídica revisa el caso para determinar si existen elementos para presentar una denuncia penal.

Por último, García Muñoz Ledo pidió además no estigmatizar a todo el magisterio de la entidad por este caso y señaló que se trata de una conducta aislada frente a miles de docentes que realizan su trabajo con profesionalismo y ética.

¿Qué ocurrió con el maestro de Acámbaro?

En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa al docente junto con varios estudiantes en una dinámica que rebasa los límites de la relación profesional entre un maestro y sus alumnos.

En uno de los videos aparece el profesor abrazando a un adolescente y realizando movimientos de connotación sexual frente a otros estudiantes. Posteriormente, el alumno es sentado en una banca y el docente se coloca sobre él, mientras otros jóvenes se acercan y participan en la dinámica.

Las imágenes también muestran a estudiantes realizando movimientos similares y a uno de ellos dando una nalgada al maestro. Al final de la grabación, el docente besa al alumno en la cabeza y realiza un movimiento con la mano hacia la zona de los glúteos.