Sheinbaum pide a la UNAM abrir más espacios y aumentar matrícula para estudiantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe ampliar su capacidad e incrementar el número de espacios disponibles para estudiantes de bachillerato y licenciatura, planteó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles.

Durante su conferencia mañanera, la titular del Ejecutivo destacó que los sistemas de educación media superior que ofrece el gobierno federal han incrementado su matrícula; sin embargo, consideró que la UNAM también debe hacer un esfuerzo para recibir a más jóvenes.

Y la UNAM, desde mi punto de vista y con todo respeto a su autonomía, debería abrir más espacios. Tiene la posibilidad de hacerlo. La verdad, es nada más cuestión de reorientar el presupuesto”, expuso.

Sheinbaum incluso planteó que la máxima casa de estudios realice un mayor esfuerzo de austeridad para destinar recursos a la ampliación de su matrícula.

Sheinbaum extendió su planteamiento a otras instituciones públicas de educación superior. Presidencia

“Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad. Bueno, pues hay que hacer otro más, otro más”, señaló.

La petición de la presidenta ocurre durante la etapa final de la aplicación del examen de control que realiza la UNAM a los aspirantes a ingresar a las licenciaturas, luego de que se detectaran irregularidades en la primera prueba aplicada.

Sheinbaum extendió su planteamiento a otras instituciones públicas de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y las nuevas universidades impulsadas por el gobierno federal.

Igual que el Poli, igual que el TecNM (Tecnológico Nacional de México), igual que todas las universidades públicas y nuevas universidades donde los jóvenes, si quieren estudiar, puedan estudiar”, afirmó.

La presidenta reiteró que se debe eliminar la idea de que un joven que concluye la secundaria no tiene opciones para continuar sus estudios, independientemente de la localidad del país en la que viva.

Lo peor que puedes decirle a un joven es que es rechazado. Antes les decía, ninis o rechazados. ¿Es rechazado de qué? ¿De la sociedad?”, cuestionó.