Madre de Julio César Jasso manda sus condolencias por tiroteo de su hijo en Teotihuacán

María Guadalupe Ramírez, madre de Julio César Jasso, habló en exclusiva con Paola Rojas en Imagen Televisión sobre el tiroteo que realizó su hijo de 27 años en las pirámides de Teotihuacán en el Estado de México.

Reveló que un día antes, su hijo le dijo que se iba de viaje y se vieron para despedirse en el Templo Mayor, era amante de la arqueología.

El día de los hechos le llamó y le dijo que tomaría un taxi para ir al aeropuerto, pero pasó el tiempo y no se comunicó.

Su hija le dio el teléfono del hotel y llamó para preguntar; en el hotel le dijeron que se comunicarían más tarde con ella. Pero en eso entró la llamada de la Fiscalía. La noticia fue terrible.

Excélsior

Revela que su hijo se interesó y le preguntó sobre el ataque de Columbine.

Visiblemente conmovida dijo que le gustaría darle las condolencias a la familia de la víctima de Canadá .

En la entrevista la madre de Julio César ofreció sus condolencias para las familias afectadas por las acciones de su hijo. “Lo principal que quise estar en tu noticiero es para dar las condolencias a las familias afectadas, a la señorita que perdió igual la vida, a todas las personas que fueron afectadas, porque no nomás fueron los que salieron accidentados, sino fue toda una multitud de gente que salió afectada emocionalmente, físicamente”.

María Guadalupe, dijo que para ella no ha sido fácil procesar las acciones de su hijo, asegura que en redes sociales se han dado a conocer detalles de la vida de Julio que no corresponden a su hijo. “Toda la gente quiere hablar, toda la gente quiere opinar de algo que nadie sabe. Quien puede dar algo bien conciso y bien seguro soy yo, porque era mi hijo”

Guadalupe comentó que Julio no era un hombre violento lo describió como un joven solitario, que cuidada su alimentación y fanático de la arqueología. “A él le fascinaba, era algo que era su mundo, todo, eran todas las zonas arqueológicas, pero él amaba Teotihuacán”.

Foto: Cuartoscuro

El día del atentado la madre del tirador de Teotihuacán dijo que su hijo le comentó que haría un viaje a otro país. “Un día antes, nos vimos un día antes, nos vimos un día antes para despedirnos. Estuvimos aquí en la Ciudad de México, fuimos al Templo Mayor y estuvimos recorriendo el Templo Mayor y nos dimos la despedida de que él se iba de viaje”.

Contó que luego de despedirse cada quien tomó un autobús diferente pero se mantuvieron en comunicación, Julio le informó que llegó a su hotel y a las 10 de la mañana dijo que tomaría un taxi que lo llevaría al aeropuerto para tomar un vuelo del cual la señora no sabía a dónde viajaría. “Entonces pues obviamente yo nunca, pues nunca he viajado, ¿verdad? A otro país, ni mucho menos, entonces no sé, yo sé que se hacen ciertos procesos en aeropuerto, ¿no? Entonces yo quise entender esa parte que a lo mejor no me llamaba porque tenía que estar haciendo todos sus movimientos, pero al ver que pasa el tiempo y pasa el tiempo y no hay, no hay llamada, entonces la llamada la hago yo”.

Horas antes de saber de los hechos Guadalupe intentó localizar a su hijo, incluso al no localizarlo imaginó que había sido víctima de la delincuencia. “Al no encontrar respuesta, pues me comunico con mi hija. Y le digo, ¿qué crees? ¿Que pasa esto? ¿Y adónde iba? Y ya le empecé a decir. Y ya me dice este, pero no te dijo en qué línea. Le dije no, no me dijo. Le digo, pero no me preocupo por eso, porque él se estaba hospedando en un hotel, que no me, ¿cómo se llama? No sé, no sé cómo se llama el hotel”

Luego de una búsqueda en internet, Guadalupe con su hija Diana Laura Jasso, localizaron el hotel donde se hospedó Julio César. “Cuando mi hija me da el número del hotel. Y yo ya, ya al hotel hablo y ya les digo que, pues que quería yo, este, que me apoyaran en, en que, este, mi hijo se vio asustado y que por favor sí me podrían, este, ayudar en la cuestión del hotel, del taxista, matrícula o algo, no sé. Y me dijeron que ellos se iban a comunicar”.

Luego de esa llamada las autoridades se comunicaron con María Guadalupe para informarle que había sucedido. “en eso me entra la llamada de Fiscalía. Y, pues, cuando me entra la llamada de Fiscalía, me dicen que me hablan para lo de mi, todo acerca de mi hijo. Entonces, ¿te imaginarás? Me asusto. Yo pensé que lo habían asaltado en el, en el taxi o algo así, ¿no? Nunca me imaginé eso”

Guía completa para visitar las Pirámides de Teotihuacán Foto: Canva

Guadalupe aclaró que ella y sus hijos son de la Ciudad de México del padre de Julio no comentó nada.

Guadalupe dijo que su hija y sus tres nietos están siendo víctimas de ataques por un tema que no cometieron.

La mamá de Julio dijo que el no bebía alcohol, no consumía drogas y no tenía acceso a armas de fuego. Incluso dijo que el joven cuidaba mucho su alimentación. Lo describió como un estudiante dedicado a sus estudios que le gustaba leer y escribir.

Sobre las similitudes por el ataque de la masacre de Columbine el 20 de abril de 1999 en una secundaria de Colorado en los Estados Unidos, Guadalupe dijo que en una ocasión su hijo a los 21 años le preguntó sobre el hecho. “Una ocasión sí me preguntó que si yo no había sabido de esa noticia, porque él tenía un año. Cuando lo pasó lo de estos muchachos, él tenía un año. Entonces, dice que si yo no me acordaba. Y le digo, hijo, yo no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque yo toda la vida me he dedicado a trabajar”.

Finalmente Guadalupe dijo que es una mujer que ha trabajado toda su vida para sacar adelante a su hijos.