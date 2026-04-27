¿Es seguro visitar Teotihuacán? Turistas opinan sobre nuevos filtros de seguridad

Luego de los hechos violentos en Teotihuacán hace una semana, autoridades federales instalaron cinco arcos detectores de metales en los accesos a la zona arqueológica.

El pasado lunes, Julio César Jasso sometió a un grupo de visitantes en lo alto de la Pirámide de la Luna, mató a una turista canadiense, disparó contra otras personas y después se suicidó.

En cada uno de los accesos hay elementos de la Guardia Nacional y de la policía capitalina, quienes revisan la cajuela de los vehículos que entran. Mientras, en los arcos se solicita a los visitantes que abran sus bolsas y mochilas para revisarlas.

Elementos de la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia con revisiones a vehículos y pertenencias de los visitantes. Ángeles Velasco

No se permitió el acceso de encendedores y cigarros. A media tarde de este lunes, no se ha detectado algún tipo de arma.

Para los visitantes a la zona, la revisión es buena y les da más seguridad.

Para otros, faltó más seguridad. Como para Gina Fonseca, de Colombia, quien aunque con un poco de temor decidió aproximarse a la zona con la intención de ver conocer las pirámides.

Reproducir Guardia Nacional y arcos detectores: así es el nuevo control de ingreso a Teotihuacán

"Era mi sueño conocer las pirámides antes de regresar a mi país, pero con lo que pasó tenía miedo. Y aunque en la entrada me revisaron, creo es necesito sea más minuciosa la revisión", apuntó.

La instalación de los arcos detectores inició desde el domingo, pero por algunos arreglos con el suministro de la energía eléctrica, hasta este lunes entraron en funcionamiento.

En tanto continúan los recorridos por parte de la Guardia Nacional por toda la zona arqueológica.