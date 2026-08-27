Lucraron hasta el final: Más Preparación vendió cursos para el examen de control de la UNAM

Detrás de una agresiva campaña comercial y una fachada de capacitación académica, Más Preparación Educativa S.A. de C.V. montó una red de suplantación de identidad para el examen en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A pesar de estar en la mira de las autoridades, la empresa continuó vendiendo cursos para la prueba presencial de control y apersonó a sus maestros a las afueras del Palacio de los Deportes.

Documentos del Registro Público del Comercio (RPC) confirman que los dos hombres detenidos este 25 de agosto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) son los dueños y fundadores de la firma mercantil registrada bajo el folio N-2025009103. Edgar Montes Gutiérrez (Edgar "N"), fungía como Administrador Único de la sociedad y ostentaba el 99 por ciento de las acciones, mientras que David Alejandro Mendoza Hernández (David "N"), poseía el uno por ciento restante del capital social.

Lejos de tratarse de una operación clandestina, la empresa utilizaba una infraestructura consolidada con sedes operativas en Lindavista, Coapa y San Ángel en la Ciudad de México, además de planteles en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

Cobraban hasta 4,100 pesos por aspirante. Especial

Negocio redondo: de la suplantación al "examen de control"

Según la indagatoria, en mayo y junio de 2026 la empresa cobró a aspirantes para contratar el examen virtual desde las aulas y redes de la academia.

El entramado comenzó a caer cuando la UNAM detectó coincidencia de direcciones IP, tiempos de respuesta idénticos y anomalías digitales en los exámenes de nueve aspirantes. No obstante, lejos de replegarse ante la decisión de la universidad de aplicar un examen de control presencial, la academia intensificó su estrategia comercial para seguir lucrando con la incertidumbre de los estudiantes.

Documentos del Registro Público confirman a Edgar Montes y David Mendoza como dueños de Más Preparación, detenidos por fraude a la UNAM. Especial

Para enganchar a los jóvenes, la empresa montó en su sitio web un calculador interactivo bajo la pregunta “¿Puedes presentar el examen de control de la UNAM?”, el cual evaluaba los aciertos requeridos en 115 carreras entre 2021 y 2025. Con esta herramienta como gancho, ofertaron paquetes de preparación presenciales y en línea con costos que oscilaban entre los 3,600 y los 4,100 pesos.